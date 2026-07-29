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Maxime Sivis, debut excelent la noua echipă! Nota primită de fostul jucător al lui Dinamo

Bogdan Stănescu Publicat: 29 iulie 2026, 20:51

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Maxime Sivis, debut excelent la noua echipă! Nota primită de fostul jucător al lui Dinamo

Maxime Sivis, într-un meci al lui Dinamo / Profimedia Images

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Maxime Sivis (28 de ani) a avut un debut foarte bun la noua sa echipă, Orenburg, din Rusia. Sivis a fost integralist în meciul Orenburg – Rostov 2-1. Pentru prestaţia lui, Maxime Sivis a fost notat cu 7.5 de site-ul de specialitate flashscore.ro.

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A fost, de altfel, prima etapă a noului campionat din Rusia. Gazdele au fost conduse din minutul 47, atunci când Melyokhin a deschis scorul. Problemele s-au adâncit pentru gazde atunci când atacantul Savelyev a văzut al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat.

Maxime Sivis a debutat cu succes la noua formaţie, Orenburg

Orenburg a întors soarta meciului în ultimele minute, în inferioritate numerică. Intraţi în a doua repriză pe teren, Kul şi Kasadzhikov au marcat golurile victoriei formaţiei lui Maxime Sivis. Kul a înscris în minutul 84, iar Kasadzhikov a dat lovitura în minutul 90+4.

Maxime Sivis e cotat la 700.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Aceasta este, de altfel, suma primită de Dinamo în schimbul fundaşului dreapta francez.

Maxime Sivis a semnat pe 3 ani cu formaţia rusă. El a jucat 66 de meciuri pentru Dinamo în Liga 1. A plecat de la formaţia din Ştefan cel Mare după înfrângerea „câinilor” cu Petrolul, 0-1, partidă în care a evoluat.

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„Am preferat să joc pentru a lăsa o imagine bună despre mine la Dinamo. Am avut o relație foarte bună cu acest club. Așa că era o datorie pentru mine să plec cu capul sus și să ajut echipa până în ultima clipă, până în ultimul minut”, declara Maxime Sivis după ultimul meci la Dinamo.

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