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Ce nu mănâncă niciodată Sandra Izbaşa. Alimentele interzise în dieta ei pentru un trup de fotomodel

Antena Sport Publicat: 2 iulie 2026, 17:03

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Ce nu mănâncă niciodată Sandra Izbaşa. Alimentele interzise în dieta ei pentru un trup de fotomodel
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Sandra Izbaşa are un trup de fotomodel, chiar dacă s-a retras de ceva vreme din lumea gimnasticii. Ce nu mănâncă niciodată Sandra Izbaşa? Acestea sunt alimentele pe care fosta sportivă le-a tăiat de pe listă pentru un stil de viaţă sănătos.

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Sportiva a mărturisit că este atentă la ceea ce mănâncă, însă, o data pe lună se răsfață. Ea îşi permite din când în când să mănânce fast food şi dulciuri. Mai mult, în cadrul unui interviu la Antena Stars, aceasta a dezvăluit și ce a făcut cu primii bani câștigați din diurnă.

„Mănânc fast food, o dată pe luna, sushi, dulce. Nu prea gătesc, dar vreau să învăţ. Încerc să fiu echilbrată. Nu am regrete, încerc să găsesc modalitatea ca, în timp, totul să se rezolve şi să nu se transforme nimic în regret. Eu iau părţile bune din ceea ce mi se intâmplă. Şi când am ratat la sol, am luat-o ca pe o lecţie. Eu m-am antrenat mii de ore, dar aia a fost o lecţie pentru mine şi nu am ce să regret. Nu ştiam că se dau bani la gimnastică. Eu am şi spus primim şi bani? Nu au fost mulţi bani. Din diurnă mi-am cumpărat un parfum. Părinţii mei m-au sfătuit mereu, au fost aproape de mine. Cariera mea a fost construită pe foarte multă muncă, vreau să fiu o inspiraţie zi de zi. Eu îmi iubesc viaţa, prietenii, familia. Normal că are cine să-mi spună noapte bună. Sun eu şi tot îmi spune cineva”, a dezvăluit aceasta într-un interviu pentru Antena Stars.

Într-un alt interviu, ea a mai dezvăşuit că nu mănâncă niciodată: “șorici, slănină”.

Sandra Izbaşa e dublă campioană olimpică, după ce a câştigat medaliile de aur la sol, în 2008, la Beijing, şi la sărituri, în 2012, la Londra.

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Izbaşa a mai câştigat 7 medalii de aur la Campionatele Europene. În total, ea a pus la gât 19 medalii la competiţiile majore, înainte să se retragă, în 2014, la vârsta de 24 de ani.

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