Cine este şi din ce face bani Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026 - Antena Sport

Cine este şi din ce face bani Simona, soţia lui Marius Urzică. Partenera de viață a campionului olimpic Marius Urzică a intrat în atenția publicului odată cu participarea cuplului la emisiunea „Power Couple România”, difuzată de Antena 1. Deși Marius este o figură cunoscută în gimnastica românească, Simona impresionează prin discreție, eleganță și o poveste personală care merită descoperită.

Simona Urzică este una dintre cele mai discrete prezențe din noul sezon Power Couple 2026. Antrenoare de gimnastică și soția lui Marius Urzică de 15 ani, ea a intrat pentru prima dată într-un reality show — la îndemnul copiilor.

Împreună au construit o familie frumoasă, alături de cei doi copii, Alexandru și Yasmin. Marius, în vârstă de 50 de ani, și Simona împărtășesc aceeași pasiune pentru gimnastică, iar fiul lor, Alexandru, urmează deja pașii tatălui, practicând gimnastica de performanță.

Simona, soţia lui Marius Urzică, a practicat sport de performanţă

Simona a practicat sport de performanță în lotul de la Onești și, în prezent, este antrenoare de gimnastică, inspirând tineri din România să-și urmeze visul în acest domeniu.

Cei doi au vorbit deschis despre decizia de a participa și despre așteptările lor de la competiție.