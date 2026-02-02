Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cine este şi din ce face bani Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026 - Antena Sport

Home | Extra | Cine este şi din ce face bani Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026

Cine este şi din ce face bani Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026

Radu Constantin Publicat: 2 februarie 2026, 21:06

Comentarii
Cine este şi din ce face bani Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026

Cine este şi din ce face bani Simona, soţia lui Marius Urzică. Partenera de viață a campionului olimpic Marius Urzică a intrat în atenția publicului odată cu participarea cuplului la emisiunea „Power Couple România”, difuzată de Antena 1. Deși Marius este o figură cunoscută în gimnastica românească, Simona impresionează prin discreție, eleganță și o poveste personală care merită descoperită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Simona Urzică este una dintre cele mai discrete prezențe din noul sezon Power Couple 2026. Antrenoare de gimnastică și soția lui Marius Urzică de 15 ani, ea a intrat pentru prima dată într-un reality show — la îndemnul copiilor.

Împreună au construit o familie frumoasă, alături de cei doi copii, Alexandru și Yasmin. Marius, în vârstă de 50 de ani, și Simona împărtășesc aceeași pasiune pentru gimnastică, iar fiul lor, Alexandru, urmează deja pașii tatălui, practicând gimnastica de performanță.

Simona, soţia lui Marius Urzică, a practicat sport de performanţă

Simona a practicat sport de performanță în lotul de la Onești și, în prezent, este antrenoare de gimnastică, inspirând tineri din România să-și urmeze visul în acest domeniu.

Cei doi au vorbit deschis despre decizia de a participa și despre așteptările lor de la competiție.

Reclamă
Reclamă

„Am acceptat să particip la Power Couple pentru că mi-am dorit o experiență diferită, care să ne provoace și să ne testeze ca și cuplu. Nu am așteptări, vreau doar să mă bucur de tot ce vom trăi acolo și să arătăm că împreună putem trece peste orice”, declara Marius la startul competiţiei.

„Am acceptat să vin la Power Couple la îndemnul copiilor. Este un format care ne place și credem că ni se potrivește. Nu vreau să-mi creez așteptări, îmi doresc doar să mă bucur de această experiență și, poate, să descoperim lucruri noi despre noi ca și cuplu și să învingem temerile care vor apărea pe parcursul competiției.”, a spus şi Simona.

Factura la gaze primită acum la un apartament din Bucureşti. În ianuarie 2025 era 309 leiFactura la gaze primită acum la un apartament din Bucureşti. În ianuarie 2025 era 309 lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul "Ion The Painter", în dosarele Epstein. Ce convorbiri avea cu milionarul pedofil
Observator
Românul "Ion The Painter", în dosarele Epstein. Ce convorbiri avea cu milionarul pedofil
Decizie de ultimă oră la FCSB pentru meciul decisiv cu FC Botoșani! Exclusiv
Fanatik.ro
Decizie de ultimă oră la FCSB pentru meciul decisiv cu FC Botoșani! Exclusiv
20:53
Laszlo Balint trage un semnal de alarmă, după 0-0 cu Botoșani: „Avem un program greu”
20:51
Ana Bogdan, în lacrimi după eșecul suferit în primul tur la Transylvania Open. A vorbit despre retragere
20:24
Botoşani – Oţelul 0-0. Remiză fără goluri pe Municipal. Rezultatul bun pentru FCSB
20:16
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
20:00
Veste extraordinară pentru FCSB! Decizia luată înaintea meciului cu FC Botoșani
19:55
Fundaş din Italia, transferat de Universitatea Craiova! E oficial
Vezi toate știrile
1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Jucătorul dorit de Chivu va juca la Atletico 4 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro! 5 Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească 6 Giovanni Becali anunţă plecarea lui Târnovanu de la FCSB. “Nu va mai lua banii pe care ar fi putut să îi ia”
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”