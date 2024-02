"Ajută-l în loc să-l împingi în jos!" Mesajul lui Harlem Gnohere, după ce a văzut imaginile tulburătoare cu Cristi Tănase - Antena Sport

Reclamă

Cristi Tănase a dezvăluit ce făcea soția lui, în timp ce el încerca să intre în casă

Cristi Tănase a dezvăluit ce făcea soția lui, în timp ce el încerca să intre în casă. Fostul jucător al FCSB-ului a venit cu noi detalii, după ce imaginile tulburătoare au făcut rapid înconjurul României. „Dodel” a oferit lămuriri şi a recunoscut ce s-a întâmplat cu adevărat.

„Am fost la un șpriț sâmbătă și așteptam în fața ușii, să-mi deschidă soția”, a fost prima explicaţie a lui Cristi Tănase. La o zi distanţă, a explicat şi de ce Adina Maria nu apucase să îl lase să intre în apartament.

„Dodel” a ţinut să afirme că soţia lui dormea la acea oră şi că nu a auzit telefonul. Mai mult, el nu ar fi stat mult timp în faţa uşii. Portarul blocului ar fi venit imediat să îl filmeze.

”Unde să fiu, am ajuns și eu acasă și am așteptat să-mi deschidă soția. Așteptam și eu să mi se deschidă ușa și m-am pus pe jos! Am așteptat două minute, un minut și pe urmă a venit și m-a fimat portarul de acolo! Aoleu, am dinții provizorii, mi-a curs sânge, ceva de genul! Nu am făcut scandal, nu m-am certat, nu am făcut urât. Soția dormea! Nu auzea telefonul! Am zis că aștept și eu până răspunde. Am bătut la ușă”, a spus Cristi Tănase la antenastars.ro.

Cristi Tănase şi Adina Maria s-au căsătorit în luna octombrie a anului trecut şi urmează să devină părinţi. Soţia lui „Dodel” este make-up artist, pasionată de sală şi este de o frumuseţe răpitoare. (VEZI IMAGINI CU SOŢIA LUI CRISTI TĂNASE ÎN GALERIA DE MAI JOS)

