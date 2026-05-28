Milionarul român care merge cu metroul, avertizat de un celebru afacerist: “Te apropii să fii prost, ca mine”

Adrian Porumboiu (75 de ani) l-a avertizat pe patronul Botoşaniului, Valeriu Iftime (65 de ani), în privinţa investiţiilor pe care le face în fotbal. Porumboiu estima că a pierdut 50 de milioane de euro în fotbal, în perioada în care era investitor la FC Vaslui.
Valeriu Iftime estima că a pierdut circa 25 de milioane de euro în fotbal. Din fericire pentru el, celelalte afaceri, în afară de fotbal, merg bine. Iftime ar avea o avere de peste 100 de milioane de euro.
Adrian Porumboiu l-a avertizat pe Valeriu Iftime: “Fii atent, că te apropii să fii prost, ca mine”
Porumboiu a mărturisit că, dintre investitorii de acum din fotbal, Valeriu Iftime se aseamănă cel mai mult cu el.
“Cred că moldoveanul meu de la Botoșani, Iftime (n.r: seamănă cel mai mult cu el). Și i-am spus: «Valeriu, fii atent, te apropii cu pași repezi să fii prost ca mine!».
Iftime bagă numai banii lui. Nu bagă de acolo (n.r: de la Consiliul Judeţean Botoşani, pe care îl conduce) nici de două cafele. Banii lui! Timpul va demonstra: «Băi, a avut Porumboiu dreptate»”, a declarat Adrian Porumboiu, pentru gsp.ro.
Valeriu Iftime merge cu metroul şi autobuzul în Capitală
Valeriu Iftime, patronul clubului de fotbal FC Botoşani şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, deţine un avion privat, dar în Capitală circulă cu metroul şi autobuzul.
“Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.
«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, dezvăluia Valeriu Iftime pentru sursa citată.
