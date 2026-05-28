Milionarul român care merge cu metroul, avertizat de un celebru afacerist: “Te apropii să fii prost, ca mine”

Adrian Porumboiu (75 de ani) l-a avertizat pe patronul Botoşaniului, Valeriu Iftime (65 de ani), în privinţa investiţiilor pe care le face în fotbal. Porumboiu estima că a pierdut 50 de milioane de euro în fotbal, în perioada în care era investitor la FC Vaslui.

Valeriu Iftime estima că a pierdut circa 25 de milioane de euro în fotbal. Din fericire pentru el, celelalte afaceri, în afară de fotbal, merg bine. Iftime ar avea o avere de peste 100 de milioane de euro.

Adrian Porumboiu l-a avertizat pe Valeriu Iftime: “Fii atent, că te apropii să fii prost, ca mine”

Porumboiu a mărturisit că, dintre investitorii de acum din fotbal, Valeriu Iftime se aseamănă cel mai mult cu el.

“Cred că moldoveanul meu de la Botoșani, Iftime (n.r: seamănă cel mai mult cu el). Și i-am spus: «Valeriu, fii atent, te apropii cu pași repezi să fii prost ca mine!».

Iftime bagă numai banii lui. Nu bagă de acolo (n.r: de la Consiliul Judeţean Botoşani, pe care îl conduce) nici de două cafele. Banii lui! Timpul va demonstra: «Băi, a avut Porumboiu dreptate»”, a declarat Adrian Porumboiu, pentru gsp.ro.