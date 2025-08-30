Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali - Antena Sport

Anca Surdu a oferit detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Fosta gimnastă a transmis că nu-şi dorea să se afle în centrul atenţiei atunci când a decis să facă totul public.

Denis Alibec şi Anca Surdu formează un cuplu încă de anul trecut. Cei doi postează des fotografii împreună, iar fosta gimnastă a fost prezentă la multe partide disputate de atacantul român (vezi galeria foto de la finalul articolului).

Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec

Anca Surdu a declarat că nu a fost afectată de decizia de a se afişa alături de Denis Alibec. Aceasta a recunoscut că el ar trebui să fie în centrul atenţiei, ţinând cont că încă este în activitate.

Iubita atacantului de la FCSB a comentat, pe scurt, şi declaraţiile făcute de Gigi Becali, cu privire la faptul că Denis Alibec s-a “liniştit”, de la un timp.

“(Erai pregătită pentru acest val de atenție care urma?) Nu, nu m-am gândit la niciun val de atenție. M-am gândit că el are parte de mai multă atenție, fiind încă un sportiv în activitate, fiind foarte bun în ceea ce face. Dar nu m-am gândit la niciun fel de atenție asupra noastră. De fel nu-mi place atenția, deci dacă m-aș fi gândit, probabil aș fi avut dubii.