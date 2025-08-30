Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali - Antena Sport

Anca Surdu a oferit detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Fosta gimnastă a transmis că nu-şi dorea să se afle în centrul atenţiei atunci când a decis să facă totul public.
Denis Alibec şi Anca Surdu formează un cuplu încă de anul trecut. Cei doi postează des fotografii împreună, iar fosta gimnastă a fost prezentă la multe partide disputate de atacantul român (vezi galeria foto de la finalul articolului).
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec
Anca Surdu a declarat că nu a fost afectată de decizia de a se afişa alături de Denis Alibec. Aceasta a recunoscut că el ar trebui să fie în centrul atenţiei, ţinând cont că încă este în activitate.
Iubita atacantului de la FCSB a comentat, pe scurt, şi declaraţiile făcute de Gigi Becali, cu privire la faptul că Denis Alibec s-a “liniştit”, de la un timp.
“(Erai pregătită pentru acest val de atenție care urma?) Nu, nu m-am gândit la niciun val de atenție. M-am gândit că el are parte de mai multă atenție, fiind încă un sportiv în activitate, fiind foarte bun în ceea ce face. Dar nu m-am gândit la niciun fel de atenție asupra noastră. De fel nu-mi place atenția, deci dacă m-aș fi gândit, probabil aș fi avut dubii.
Într-adevăr, au mai apărut diverse articole, dar știu cum este presa, uneori nu este informată, dar totuși se face vocală. Dar nu, n-am simțit impact nici pozitiv, nici negativ peste măsura.
(Chiar și patronul de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit cumva indirect despre tine. Pentru că a spus despre Denis că este băiat cuminte acum, că are o prietenă, că s-a liniștit) Da, Denis, într-adevăr, din ce am înțeles, a avut perioade mai tumultuoase, ca orice om. Dar de când ne cunoaștem, îl văd un om destul de liniștit, împăcat și care știe, la fel, care este obiectivul lui în sport, în primul rând, și în viață”, a declarat Anca Surdu, conform gsp.ro.
“Nu a scăpat de influența mamei, dar este un alt om. Are și o prietenă de ceva timp, s-a liniștit. I-am propus un salariu de 25.000 de euro, dar dacă va face performanță va mai câștiga și alți bani. De Alibec aveam nevoie la FCSB, e solid, dublează, are execuții, experiență. Cum să-l conving? Bani-bani-bani! Gata, a acceptat, va juca pentru FCSB!”, spunea Gigi Becali despre relaţia lui Denis Alibec cu Anca Surdu, în momentul transferului atacantului la FCSB, în această vară.