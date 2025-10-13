Ce se mai ştie de Sharapova şi cum arată acum. Afacerile care i-au adus în conturi 220 de milioane de dolari - Antena Sport

Maria Sharapova a fost una dintre cele mai îndrăgite campioane din tenisul mondial. Ce se mai ştie de Sharapova şi cum arată acum, dar şi ce afaceri deţine? Pe cât de abilă a fost în tenis, pe atât de inspirată s-a dovedit şi în afaceri, ea construind un imperiu al afacerilor de 220 de milioane de dolari.

Cât priveşte cariera ei, Sharapova a reuşit să cucereasă întreaga lume. Ea fiind una dintre cele doar 10 femei din istorie care au reușit Career Grand Slam-ul la simplu, câștigând toate cele patru titluri majore: Wimbledon (2004), US Open (2006), Australian Open (2008) și Roland Garros (2012, 2014). Performanţe care i-a adus în conturi peste 300 de milioane de dolari, din premii, dar şi reclame pentru branduri ca Nike, Porsche, Tag Heuer, Evian și Tiffany.

Cu ce afaceri a dat lovitura Maria Sharapova

Maria Sharapova și-a anunțat retragerea din tenis în februarie 2020, la 32 de ani. Dacă a pus punct carierei în tenis, ea s-a implicat cu succes în lumea afacerilor. Încă din perioada în care activa, ea a lansat o primă afacere. În 2012, Maria Sharapova s-a bucurat de succes cu un brand de prăjituri, Sugarpova. Investiţia de 500.000 de euro în acest brand i-a rotunjit conturile, an de an ea reuşind să strângă un venit de 25 de milioane de dolari. Brandul nu a mai cunoscut succes din 2021.