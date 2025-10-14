Ce se mai ştie despre Michael Schumacher. "A semnat o cască pentru un eveniment caritabil" - Antena Sport

Starea de sănătate a lui Michael Schumacher este ţinută la secret de familia fostului pilot. Toată lumea se întreabă ce se întâmplă cu el la 12 ani de la teribilul accident de schi, din Franţa. Acum apar noi informaţii despre starea lui de sănătate, confirmate ca “veşti bune” chiar de familia acestuia.

Michael Schumacher se află şi acum sub urmărirea medicilor şi este îngrijit permanent de soţia sa, Corina, la reşedinţa din Elveţia.

Potrivit jurnalistului Stefan L’Hermitte, de la L’Équipe, un apropiat al familiei, Michael Schumacher se simte mai bine, dar în cei 12 ani de la tragedie, fostul pilot nu şi-a făcut vreodată apariţia în mod public şi nimeni nu ştie care este reala lui condiţie de sănătate.

”Nu aș spune că se simte bine, dar poate că se simte puțin mai bine, pentru că, în fond, nu știm nimic. Singurele știri reale vin de la familia sa, iar acestea sunt întotdeauna vești bune. Cele care vin din exterior, probabil, nu valorează prea mult.

Anul acesta a semnat o cască pentru un eveniment caritabil. Soția sa i-a ținut mâna? Nu știm exact, dar este prima dată când avem un semn pozitiv, aproape un semn de viață. Totuși, nu l-am văzut mergând și, aparent, încă nu poate vorbi”, a declarat jurnalistul, citat de Daily Mail.