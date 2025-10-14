Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce se mai ştie despre Michael Schumacher. "A semnat o cască pentru un eveniment caritabil" - Antena Sport

Home | Extra | Ce se mai ştie despre Michael Schumacher. “A semnat o cască pentru un eveniment caritabil”

Ce se mai ştie despre Michael Schumacher. “A semnat o cască pentru un eveniment caritabil”

Radu Constantin Publicat: 14 octombrie 2025, 16:35

Comentarii
Ce se mai ştie despre Michael Schumacher. A semnat o cască pentru un eveniment caritabil

Michael Schumacher la Marele Premiu al Braziliei din 2006 - Profimedia

Starea de sănătate a lui Michael Schumacher este ţinută la secret de familia fostului pilot. Toată lumea se întreabă ce se întâmplă cu el la 12 ani de la teribilul accident de schi, din Franţa. Acum apar noi informaţii despre starea lui de sănătate, confirmate ca “veşti bune” chiar de familia acestuia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Michael Schumacher se află şi acum sub urmărirea medicilor şi este îngrijit permanent de soţia sa, Corina, la reşedinţa din Elveţia.

Potrivit jurnalistului Stefan L’Hermitte, de la L’Équipe, un apropiat al familiei, Michael Schumacher se simte mai bine, dar în cei 12 ani de la tragedie, fostul pilot nu şi-a făcut vreodată apariţia în mod public şi nimeni nu ştie care este reala lui condiţie de sănătate.

”Nu aș spune că se simte bine, dar poate că se simte puțin mai bine, pentru că, în fond, nu știm nimic. Singurele știri reale vin de la familia sa, iar acestea sunt întotdeauna vești bune. Cele care vin din exterior, probabil, nu valorează prea mult.

Anul acesta a semnat o cască pentru un eveniment caritabil. Soția sa i-a ținut mâna? Nu știm exact, dar este prima dată când avem un semn pozitiv, aproape un semn de viață. Totuși, nu l-am văzut mergând și, aparent, încă nu poate vorbi”, a declarat jurnalistul, citat de Daily Mail.

Reclamă
Reclamă

Schumacher a suferit o leziune cerebrală

Germanul a suferit două intervenții chirurgicale și a stat 6 luni în comă, după ce a suferit un accident la schi. El s-a trezit în iunie 2014, dar, din acel moment, familia ține totul secret și chiar a angajat un avocat care să-i protejeze dreptul la intimitate. Nici acum Michael Schumacher nu poate să comunice verbal.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Observator
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
Fanatik.ro
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
18:32
Universitatea Cluj, transfer de perspectivă! L-a convins pe Neluțu Sabău după ce a marcat un hattrick
17:58
România U21 – Cipru U21 (LIVE TEXT 19:00), în preliminariile CE 2027. Echipele de start
17:41
“Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu
17:24
Fenerbahce vrea titlul în Turcia! Fostul star de la Real Madrid, așteptat la Istanbul
17:14
Gigi Becali şi-a verificat contul bancar. Jucătorul pe care aşteaptă să primească de urgenţă 6 milioane de euro!
17:12
Fiul lui Elias Charalambous visează să joace la FCSB: “Poate mă va antrena tata”
Vezi toate știrile
1 Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat 2 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 3 Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” 4 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 5 Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” 6 „La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua