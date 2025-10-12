Aleargă pentru Alianţa Franceză la Semimaratonul Craiovei (18 octombrie) - Antena Sport

Închide meniul
Aleargă pentru Alianţa Franceză la Semimaratonul Craiovei (18 octombrie)

Publicat: 12 octombrie 2025, 17:34

Aleargă pentru Alianţa Franceză din Craiova la Semimaratonul Craiovei 2025. Acesta se va desfăşura pe 18 octomrbie.

Semimaratonul Craiovei se va desfăşura pe stadionul “Ion Oblemenco”, iar înscrierile se fac până pe 13 octombrie.

“Aleargă pentru Alianța Franceză din Craiova la Semimaratonul Craiovei 2025, în data de 18 octombrie.

Aleargă pentru proiecte culturale, educative şi sportive organizate de Alianța Franceză pentru copiii oraşului nostru.

Înscrie-te până la 13 octombrie pe www.semimaratonulcraiovei.ro și alege cauza nr. 10, „Alliance Française Craiova” din lista cauzelor.

Ne vedem pe 18 octombrie, la Stadionul „Ion Oblemenco”, se arată în anunţul oficial.

Printre cei care susţin Alianţa Franceză la Semimaratonul Craiovei se numără şi Gică Craioveanu, Ionuţ Rada sau Emil Săndoi.

“Aleargă pentru proiecte culturale, educative şi sportive, organizate de Alianţa Franceză pentru copiii oraşului nostru. Vă aşteptăm cu drag, pe 18 octombrie, la Craiova, pe stadionul “Ion Oblemenco””, a transmis Gică Craioveanu.

“În data de 18 octombrie, în Craiova, pe stadionul “Ion Oblemenco” se va alerga Semimaratonul Craiovei. Se organizează în sprijinul copiilor din oraşul nostru, pentru diferite proiecte: culturale, educative şi sportive. Aş vrea să vă recomand ca până pe 13 octombrie să vă înscrieţi şi să alegeţi cauza numărul 10, Alianţa Franceză Craiova”, a spus şi Emil Săndoi.

