Aleargă pentru Alianţa Franceză la Semimaratonul Craiovei (18 octombrie) - Antena Sport

Aleargă pentru Alianţa Franceză din Craiova la Semimaratonul Craiovei 2025. Acesta se va desfăşura pe 18 octomrbie.

Semimaratonul Craiovei se va desfăşura pe stadionul “Ion Oblemenco”, iar înscrierile se fac până pe 13 octombrie.

Aleargă pentru Alianţa Franceză la Semimaratonul Craiovei (18 octombrie)

“Aleargă pentru Alianța Franceză din Craiova la Semimaratonul Craiovei 2025, în data de 18 octombrie.

Aleargă pentru proiecte culturale, educative şi sportive organizate de Alianța Franceză pentru copiii oraşului nostru.

Înscrie-te până la 13 octombrie pe www.semimaratonulcraiovei.ro și alege cauza nr. 10, „Alliance Française Craiova” din lista cauzelor.