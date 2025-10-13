Cine este şi cu ce se ocupă soția lui Virgil Ghiță. Detalii mai puţin ştiute despre soţia tricolorului - Antena Sport

Închide meniul
Cine este şi cu ce se ocupă soția lui Virgil Ghiță. Detalii mai puţin ştiute despre soţia tricolorului

Radu Constantin Publicat: 13 octombrie 2025, 17:33

Virgil Ghiţă, după golul cu care România a învins Austria / Sport Pictures

Virgil Ghiță este acum cu siguranţă omul momentului în România, după ce a adus golul victoriei cu Austria şi bucurie în toată ţara. Printre fanii care s-au bucurat de succesul României s-a numărat şi soţia lui.

Cine este Sandra, soția lui Virgil Ghiță?

Sandra este originară din Constanța şi l-a urmărit peste tot pe jucătorul naţionalei. Imaginie cu cei doi au devenit virale în dândul fanilor, iar în dreptul job-ului pe care îl are, ea a tecut creatoare de conținut. Totodată, ca locaţie unde locuieşte ea a trecut Cracovia, Polonia.

Cu toate acestea, sportivul joacă acum fundaș la Hannover, în Germania. Când vine vorba de studii, soția lui Virgil Ghiță a absolvit cursurile Universității Ovidius din Costanţa. Şi ea este pasionată de sport şi mişcare şi are o diplomă în Kinetoterapie si motricitate specifică.

S-au căsătorit în 2021

Virgil Ghiţă şi Sandra s-au cununat civil în 2021. Femeia cu care este însurat i-a dăruit doi copii fotbalistului naţionalei, şi anume doi băieți: Karim și Aris.

