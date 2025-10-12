Gigi Becali a luat foc după ce 1.000 de maşini au pătruns în baza sa din Berceni: "Vor răspunde toți" - Antena Sport

Gigi Becali a răbufnit după ce 1.000 de maşini au intrat în baza sa de la Berceni, una în care a investit milioane de euro. Finanţatorul de la FCSB susţine că toată lumea va plăti pentru acest eveniment total neaşteptat.
Gigi Becali a luat foc după ce 1.000 de maşini au pătruns în baza sa din Berceni
“Poliția să își facă treaba și voi discuta și cu Mustață să văd dacă el știe ceva clar, nu vorbe din astea, așa, pentru presă. Ce a ajuns baza mea, poligon de curse? Vor răspunde toți cei care le-au permis ălora să intre acolo.
Dar, cum naiba să intre? Păi, paznicii mei dorm? Ce a ajuns baza aia? Intră acolo fiecare cum vrea? Nu se poate așa ceva. Adică, eu bag milioane acolo ca să se întâmple circul asta? Foarte bine că a venit Poliția! Baza aia nu e pentru curse și circ”, a spus Becali, citat de prosport.ro.
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a emis comunicatul prin care a anunţat ce s-a întâmplat exact la baza din Berceni a celor de la FCSB. Sute de persoane au fost legitimate, după o tentativă de a organiza curse ilegale de maşini.
“Intervenție a poliției în urma unei sesizări la o bază sportivă din Sectorul 4
În noaptea de 11 octombrie 2025, în jurul orei 23:30, polițiștii din cadrul subunităților Sectorului 4 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la pătrunderea mai multor persoane și autoturisme în incinta unei parcări din cadrul unei baze sportive din Sectorul 4.
La fața locului au intervenit echipaje de ordine publică din cadrul secțiilor de poliție din Sectorul 4, precum și un echipaj al Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Forțele de ordine au procedat la evacuarea perimetrului, efectuând verificări amănunțite ale vehiculelor și persoanelor aflate în zonă.
Astfel, au fost realizate 151 de controale ale autovehiculelor și au fost efectuate 325 de legitimări și verificări ale persoanelor”. Din primele verificări a rezultat că cei prezenți pătrunseseră în spațiul bazei sportive cu intenția de a efectua manevre de tip ‘drift’ cu autoturismele proprii”
De asemenea, agentul de pază responsabil cu securitatea obiectivului a fost sancționat contravențional cu suma totală de 600 lei, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 și H.G. nr. 301/2012, pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Menționăm că nu au fost înregistrate incidente sau alte evenimente de natură să afecteze ordinea publică”, s-a arătat în comunicatul emis de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.
Mai multe persoane au dorit să organizeze curse ilegale, astfel că peste 1.000 de maşini au ajuns în Baza FCSB, primii anunţându-i pe oamenii de la pază că au venit să îşi ia copiii de la antrenamente.
Gheorghe Mustaţă, liderul galeriei FCSB, a ajuns şi el la Bază şi a dezvăluit că organizatorii evenimentului nu aveau avizele necesare, dar şi că ultraşii campioanei nu au treabă cu drifturile şi întrecerile între maşini.
