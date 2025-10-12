Gigi Becali a luat foc după ce 1.000 de maşini au pătruns în baza sa din Berceni: "Vor răspunde toți" - Antena Sport

Gigi Becali a răbufnit după ce 1.000 de maşini au intrat în baza sa de la Berceni, una în care a investit milioane de euro. Finanţatorul de la FCSB susţine că toată lumea va plăti pentru acest eveniment total neaşteptat.

Gigi Becali a luat foc după ce 1.000 de maşini au pătruns în baza sa din Berceni

“Poliția să își facă treaba și voi discuta și cu Mustață să văd dacă el știe ceva clar, nu vorbe din astea, așa, pentru presă. Ce a ajuns baza mea, poligon de curse? Vor răspunde toți cei care le-au permis ălora să intre acolo.

Dar, cum naiba să intre? Păi, paznicii mei dorm? Ce a ajuns baza aia? Intră acolo fiecare cum vrea? Nu se poate așa ceva. Adică, eu bag milioane acolo ca să se întâmple circul asta? Foarte bine că a venit Poliția! Baza aia nu e pentru curse și circ”, a spus Becali, citat de prosport.ro.

Anunţul Poliţiei Capitalei după momentele incredibile de la baza din Berceni a FCSB

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a emis comunicatul prin care a anunţat ce s-a întâmplat exact la baza din Berceni a celor de la FCSB. Sute de persoane au fost legitimate, după o tentativă de a organiza curse ilegale de maşini.

“Intervenție a poliției în urma unei sesizări la o bază sportivă din Sectorul 4