Apariție publică rară a lui Valentin Ceaușescu. Unde a fost prezent singurul fiu rămas în viață al fostului dictator - Antena Sport

Valentin Ceaușescu a avut o apariție publică rară. La 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al fostului dictator, Nicolae Ceaușescu, a fost prezent la lansarea filmului documentar despre viața lui Ladislau Boloni.
Evenimentul a avut loc în București și au participat mai multe personalități importante din fotbalul românesc, printre care Gică Hagi, Victor Pițurcă sau George Copos.
Apariție publică rară a lui Valentin Ceaușescu
Valentin Ceaușescu are prezențe puține în spațiul public. Acesta a ținut însă să fie alături de Ladislau Boloni la lansarea filmului documentar, fiind surprins discutând cu acesta la eveniment, cât și cu George Copos, fostul patron de la Rapid.
Valentin Ceaușescu a venit la evenimentul de lansare al filmului vorbind la telefon, un telefon de veche generație, cu butoane. Acesta a fost văzut imediat de Ladislau Boloni, iar cei doi au intrat împreună ulterior în sală, braț la braț.
Valentin Ceaușescu are o relație specială cu Ladislau Boloni. Fiul soților Ceaușescu a fost prezent și la Gala Sportului românesc din martie, atunci când antrenorul a primit premiul pentru „Legenda Sportului”. În timpul discursului de pe scenă, Boloni a amintit și de Valentin Ceaușescu, iar acesta nu s-a putut abține și a început să plângă.
„Trofeul mai aparține cuiva, unui om special, deosebit, puternic și foarte inteligent și mă bucur foarte mult că dânsul se află astăzi printre noi. Valentin, trofeul este și al tău! Am comis o mare greșeală: trofeul este și al lui Duckadam!”, spunea Ladislau Boloni despre Valentin Ceaușescu, la evenimentul din martie 2025.
În anii 80, Valentin Ceaușescu era protector al Stelei, așa cum susțin componenții celebrei echipe care a făcut istorie în fotbalul românesc. Una dintre poveștile de la acea vreme susține că Valentin Ceaușescu a prezis scorul exact al meciului încă de la plecarea Stelei spre Sevilla, chiar la urcarea în avion.
Valentin Ceauşescu, în spatele Stelei ’86
Fiul dictatorilor Nicolae și Elena Ceaușescu s-a ocupat intens de clubul Steaua București în perioada comunistă și a contribuit la crearea grupului de jucători care au făcut spectacol în Europa, în anii ’80.
După Revoluţia din decembrie ’89, Valentin Ceauşescu a fost o prezenţă extrem de discretă în spaţiul public.
Valentin Ceauşescu s-a constituit parte vătămată în Dosarul Revoluţiei. Valentin Ceauşescu a fost arestat în decembrie 1989, la fel ca fratele său, Nicu, şi sora sa, Zoe.
Valentin Ceauşescu a fost arestat chiar în ziua în care părinţii lui au fost executaţi, 25 decembrie 1989, fiind acuzat de subminarea economiei naţionale. A fost ţinut în detenţie la Domneşti până în luna august a anului 1990, atunci când a fost eliberat.
- Au apărut imaginile cu Cristiano Ronaldo şi Donald Trump la Casa Albă: “Cei mai buni din istorie”
- Cui i-a donat Ion Țiriac colecția de mașini: “Am primit o ofertă ieșită din comun”
- Cristiano Ronaldo, prezent în SUA la dineul organizat de președintele Donald Trump: “Fiul meu e mare fan”
- Ce s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut
- Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi