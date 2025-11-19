Apariție publică rară a lui Valentin Ceaușescu. Unde a fost prezent singurul fiu rămas în viață al fostului dictator - Antena Sport

Valentin Ceaușescu a avut o apariție publică rară. La 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al fostului dictator, Nicolae Ceaușescu, a fost prezent la lansarea filmului documentar despre viața lui Ladislau Boloni.

Evenimentul a avut loc în București și au participat mai multe personalități importante din fotbalul românesc, printre care Gică Hagi, Victor Pițurcă sau George Copos.

Apariție publică rară a lui Valentin Ceaușescu

Valentin Ceaușescu are prezențe puține în spațiul public. Acesta a ținut însă să fie alături de Ladislau Boloni la lansarea filmului documentar, fiind surprins discutând cu acesta la eveniment, cât și cu George Copos, fostul patron de la Rapid.

Valentin Ceaușescu a venit la evenimentul de lansare al filmului vorbind la telefon, un telefon de veche generație, cu butoane. Acesta a fost văzut imediat de Ladislau Boloni, iar cei doi au intrat împreună ulterior în sală, braț la braț.

Valentin Ceaușescu are o relație specială cu Ladislau Boloni. Fiul soților Ceaușescu a fost prezent și la Gala Sportului românesc din martie, atunci când antrenorul a primit premiul pentru „Legenda Sportului”. În timpul discursului de pe scenă, Boloni a amintit și de Valentin Ceaușescu, iar acesta nu s-a putut abține și a început să plângă.