Gestul lui Ion Ţiriac l-a marcat pe Codin Maticiuc: "Nu ne-a trimis doar bani..." - Antena Sport

De Sfâtul Ion, Codin Maticiuc a făcut pe reţelele de socializare un mesaj de mulţumire pentru trei nume importante din România, care l-au ajutat în campanii umanitare. Printre acestea se numără Ion Țiriac și fiul acestuia, Ion Alexandru Țiriac.

Codin Maticiuc a avut un mesaj emoţionant pe 7 ianuarie, şi a transmis un mesaj special dedicat celor trei persoane care poartă numele de Ion. Printre cei menţionaţi s-a numărat şi Ion Ţiriac, care a donat milioane de euro în campaniile lui Maticiuc pentru renovarea mai multor spitale din România.

“Astăzi este Sfântul Ion. Dați-mi voie să vă vorbesc de trei băieți care sunt stâlpii fundației Metropolis. Promit să fiu scurt. Primul este Ion Maticiuc, tatăl meu. A construit orfelinatul, centrul de zi și de tineri din banii lui.

3,5 milioane de euro. O biserică în București și vrea să facă acum și la Ostrov una. Nu știu sume aici, nu-mi spune că ne cam certăm că eu vreau spitale de toți banii.

Al doilea în ordine cronologică este Ion Alexandru Țiriac, zis Ion Ion. A văzut la mine pe story câteva acțiuni pe care le făceam conduse de altă sfântă de azi, Ioana State și a început să trimită bani.