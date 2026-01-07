Gestul lui Ion Ţiriac l-a marcat pe Codin Maticiuc: "Nu ne-a trimis doar bani..." - Antena Sport

De Sfâtul Ion, Codin Maticiuc a făcut pe reţelele de socializare un mesaj de mulţumire pentru trei nume importante din România, care l-au ajutat în campanii umanitare. Printre acestea se numără Ion Țiriac și fiul acestuia, Ion Alexandru Țiriac.
Codin Maticiuc a avut un mesaj emoţionant pe 7 ianuarie, şi a transmis un mesaj special dedicat celor trei persoane care poartă numele de Ion. Printre cei menţionaţi s-a numărat şi Ion Ţiriac, care a donat milioane de euro în campaniile lui Maticiuc pentru renovarea mai multor spitale din România.
“Astăzi este Sfântul Ion. Dați-mi voie să vă vorbesc de trei băieți care sunt stâlpii fundației Metropolis. Promit să fiu scurt. Primul este Ion Maticiuc, tatăl meu. A construit orfelinatul, centrul de zi și de tineri din banii lui.
3,5 milioane de euro. O biserică în București și vrea să facă acum și la Ostrov una. Nu știu sume aici, nu-mi spune că ne cam certăm că eu vreau spitale de toți banii.
Al doilea în ordine cronologică este Ion Alexandru Țiriac, zis Ion Ion. A văzut la mine pe story câteva acțiuni pe care le făceam conduse de altă sfântă de azi, Ioana State și a început să trimită bani.
50.000, apoi 100.000, până la 1 milion din companii în care familia lui este acționară. Dar cea mai mare contribuție a lui a fost că ne-a mai trimis un Ion în ajutor:
Ion Țiriac. Domnul Țiriac nu ne-a trimis doar bani, deși au fost și aceia de ordinul sutelor de mii la început și milioane apoi. El a fost dispus să îi folosim imaginea în campaniile noastre în fel și chip și asta e greu de cuantificat în bani”, a transmis Codin Maticiuc.
Ion Ţiriac nu mai este cel mai bogat român
The Forbes a updatat averile celor mai bogaţi oameni de afaceri din România, iar americanii susţin că Matei Zaharia (42 de ani) şi Ion Stoica (62 de ani), cofondatorii Databricks, au pus un avans considerabil în faţa lui Ion Ţiriac (86 de ani), cei trei fiind pe podium. Astfel, dacă în 2025, Ion Ţiriac avea o avere de 2.1 miliarde de dolari, la începutul lui 2026, a crescut la 2.3 miliarde de euro, fostul tenisman fiind pe locul 3.
