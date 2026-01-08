Scandal la CFR Cluj! Neluţu Varga a ameninţat că nu mai bagă deloc bani la formaţia din Gruia! - Antena Sport

Neluţu Varga a avut o şedinţă cu scântei cu acţionariatul lui CFR Cluj. Varga le-a reproşat acţionarilor minoritari, Ştefan Gadola şi colaboratorii acestuia de la Energobit, că nu investesc aşa cum ar trebui în clubul din Gruia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Varga a ameninţat că nu va mai băga nici el niciun ban în club, dacă ceilalţi investitori nu sunt dispuşi să facă un efort financiar, iar CFR Cluj riscă să intre în colaps.

Şedinţă cu scântei a acţionariatului lui CFR Cluj

Neluţu Varga are 78% din acţiunile lui CFR Cluj, 22% dintre acţiuni fiind deţinute de Ştefan Gadola şi colaboratorii săi de la Energobit.

Potrivit fanatik.ro, Neluţu Varga le-a transmis celorlalţi acţionari că are probleme financiare. Patronul ardelenilor a confirmat că Ştefan Gadola a plătit cantonamentul CFR-ului.

„Nu pot să comentez chestiuni legate de bucătăria internă a clubului, cu atât mai mult aspecte legate de colegii mei acționari. Pot doar să vă confirm faptul că stagiul de pregătire de la Oliva Nova a fost plătit integral de domnul Gadola, care este un acționar semnificativ la club. A dorit astfel să ajute echipa. E un gest foarte frumos și ne bucurăm că și ceilalți acționari sunt alături de CFR Cluj.