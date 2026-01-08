Scandal la CFR Cluj! Neluţu Varga a ameninţat că nu mai bagă deloc bani la formaţia din Gruia! - Antena Sport

Închide meniul
Scandal la CFR Cluj! Neluţu Varga a ameninţat că nu mai bagă deloc bani la formaţia din Gruia!

Bogdan Stănescu Publicat: 8 ianuarie 2026, 17:42

Neluţu Varga / AntenaSport

Neluţu Varga a avut o şedinţă cu scântei cu acţionariatul lui CFR Cluj. Varga le-a reproşat acţionarilor minoritari, Ştefan Gadola şi colaboratorii acestuia de la Energobit, că nu investesc aşa cum ar trebui în clubul din Gruia.

Varga a ameninţat că nu va mai băga nici el niciun ban în club, dacă ceilalţi investitori nu sunt dispuşi să facă un efort financiar, iar CFR Cluj riscă să intre în colaps.

Şedinţă cu scântei a acţionariatului lui CFR Cluj

Neluţu Varga are 78% din acţiunile lui CFR Cluj, 22% dintre acţiuni fiind deţinute de Ştefan Gadola şi colaboratorii săi de la Energobit.

Potrivit fanatik.ro, Neluţu Varga le-a transmis celorlalţi acţionari că are probleme financiare. Patronul ardelenilor a confirmat că Ştefan Gadola a plătit cantonamentul CFR-ului.

Nu pot să comentez chestiuni legate de bucătăria internă a clubului, cu atât mai mult aspecte legate de colegii mei acționari. Pot doar să vă confirm faptul că stagiul de pregătire de la Oliva Nova a fost plătit integral de domnul Gadola, care este un acționar semnificativ la club.  A dorit astfel să ajute echipa. E un gest foarte frumos și ne bucurăm că și ceilalți acționari sunt alături de CFR Cluj.

În rest, chiar nu pot să comentez mai multe. Plus că nu ar fi fair-play. În acest moment, la CFR Cluj este stabilitate sută la sută, există bani, iar la nivelul acționariatului unit nu avem decât un obiectiv comun: acela de a câștiga titlul de campioană!”, a declarat Neluţu Varga pentru sursa citată.

Transferul lui Louis Munteanu la DC United, în schimbul a 7 milioane de dolari, ar putea să mai regleze bilanţul financiar al clubului. Preşedintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureşan, confirma că DC United e interesată şi de Meriton Korenica, iar un eventual transfer al kosovarului ar mai reprezenta un răgaz financiar pentru echipa din Gruia.

