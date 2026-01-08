AC Milan - Genoa 1-1. Nicolae Stanciu a ratat un penalty uriaș pentru „grifoni” în prelungiri - Antena Sport

Genoa lui Dan Șucu a a fost pe punctul de a produce o surpriză uriașă pe terenul celor de la AC Milan, dar a fost nevoită să se mulțumească doar cu o remiză.
Deși a condus până în minutul 90+2, gruparea oaspete a fost egalată, ba mai mult, a și irosit un penalty în al optulea minut de prelungire, prin Nicolae Stanciu.
Stanciu, ratare uluitoare din penalty pe San Siro
Fără eșec pe teren propriu din august 2025, AC Milan și-a menținut invincibilitatea pe teren propriu, într-un meci plin de dramatism contra celor de la Genoa.
Culmea, golul care a deschis partida de joi seară a fost marcat de Lorenzo Colombo (min. 28), fotbalist care joacă sub formă de împrumut la Genoa până la finalul sezonului, acesta aparținând chiar de AC Milan.
Milan a restabilit egalitatea în prelungiri prin portughezul Rafael Leao, dar lovitura de grație i-a aparținut tot grupării oaspete, care a primit un penalty la ultima fază.
Nicolae Stanciu a fost cel care și-a asumat execuția, dar internaționalul român a trimis peste poartă în al optulea minut de prelungire. Astfel, Genoa a ratat o șansă uriașă de a ieși din zona roșie a clasamentului.
