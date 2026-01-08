Gigi Becali a anunţat cât plăteşte pentru "noul Rădoi" de la FCSB: "Dădeam oricât pe el" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că vineri ar putea fi gata noul transfer de la FCSB. După ce Adrian Şut a plecat în Emirate, acolo unde semnează cu Al Ain, campioana României s-a mişcat rapid cu înlocuitorul acestuia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a transmis că va plăti în jur de 500.000 de euro pentru mijlocaşul din străinătate, care vine să îl înlocuiască pe Adrian Şut. Becali a spus că acesta se aseamănă ca stil cu finul lui, Mirel Rădoi.

500.000 de euro va plăti Gigi Becali pentru a-l aduce la FCSB pe înlocuitorul lui Adrian Şut: “E genul lui Mirel Rădoi, dar mai bun ca el”

„Este posibil ca azi sau mâine (n.r: vineri) să vină un jucător pe profilul pe care îl vreau eu. 90%. Azi sau mâine (n.r: vineri). Eu vreau un jucător mai agresiv la mijlocul terenului, mai defensiv, ca să pot juca cu cinci atacanţi: 4-1-4-1 sau 4-3-3. Costă în jur de 500.000 de euro. Mi-a spus MM: «Este un jucător bun-bun!». Dacă zice MM că e bun-bun, dădeam oricât pe el. Genul lui Mirel Rădoi, dar mai bun ca Mirel”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Patronul FCSB-ului a anunţat anterior că echipa campioană a României va primi 1.5 milioane de euro în schimbul lui Adrian Şut de la Al Ain. Mijlocaşul român va avea un salariu de 1 milion de euro pe an la Al Ain, de 4 ori mai mult decât câştiga la FCSB.

Adrian Şut este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3.8 milioane de euro. El a tot fost criticat de Gigi Becali în acest sezon, în care a jucat 15 partide în campionat, marcând un gol şi reuşind un assist. În Europa League Adrian Şut a jucat în 8 meciuri, marcând un gol. A mai jucat şi într-un meci din Cupa României.