Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dialog „încins” în Atletico - Real Madrid 1-2: „Florentino o să te dea afară” - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Dialog „încins” în Atletico – Real Madrid 1-2: „Florentino o să te dea afară”

Dialog „încins” în Atletico – Real Madrid 1-2: „Florentino o să te dea afară”

Daniel Işvanca Publicat: 8 ianuarie 2026, 23:22

Comentarii
Dialog încins” în Atletico – Real Madrid 1-2: Florentino o să te dea afară”

Dialog între Vinicius și Diego Simeone / Captură Movistar

Real Madrid a ieșit victorioasă din cea de-a doua semifinală a Supercupei Spaniei, formația antrenată de Xabi Alonso reușind să învingă rivala Atletico, grație golurilor marcate de Fede Valverde și Rodrygo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La fel ca la precedentele dueluri directe, pe gazon au sărit „scântei” între cele două părți, existând chiar și un conflict între Vinicius Junior și Diego Simeone.

Diego Simeone, dialog incredibil cu Vinicius Junior

Vinicius Junior și Diego Simeone s-au tachinat pe parcursul celor 97 de minute în Atletico – Real Madrid, iar un conflict a izbucnit între cei doi în momentul în care starul brazilian a fost înlocuit de Xabi Alonso.

În minutul 81, extrema „los blancos” a fost schimbată de Arda Guler, moment în care tehnicianul celor de la Atletico Madrid i-a aruncat câteva vorbe care l-au enervat pe jucătorul madrilenilor.

„Florentino o să te dea afară, ține minte ce-ți spun”, i-ar fi transmis antrenorul lui Atletico lui Vinicius.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
Observator
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
Fiul lui Michael Schumacher a trecut peste despărțirea cu Laila Hasanovic. Cu cine a fost văzut 
Fanatik.ro
Fiul lui Michael Schumacher a trecut peste despărțirea cu Laila Hasanovic. Cu cine a fost văzut 
0:15 9 ian.
Arsenal – Liverpool 0-0. Portarul “cormoranilor”, Alisson, a fost omul meciului! Cum arată clasamentul
0:15 9 ian.
„Milan, grațiată de Stanciu!”. Italienii au reacționat, după ce românul a ratat un penalty în 90+8 pe San Siro
23:51
AC Milan – Genoa 1-1. Nicolae Stanciu a ratat un penalty uriaș pentru „grifoni” în prelungiri
23:36
Gigi Becali a anunţat cât plăteşte pentru “noul Rădoi” de la FCSB: “Dădeam oricât pe el”
23:17
El Clasico în finala Supercupei Spaniei, pentru a 4-a oară consecutiv! Ce s-a întâmplat în celelalte 3 derby-uri
22:58
Atletico – Real Madrid 1-2. „Los blancos” își înving rivala și vor da piept cu Barcelona în finala Supercupei
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 Scandal la CFR Cluj! Neluţu Varga a ameninţat că nu mai bagă deloc bani la formaţia din Gruia!
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”