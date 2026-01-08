Dialog „încins” în Atletico - Real Madrid 1-2: „Florentino o să te dea afară” - Antena Sport

Real Madrid a ieșit victorioasă din cea de-a doua semifinală a Supercupei Spaniei, formația antrenată de Xabi Alonso reușind să învingă rivala Atletico, grație golurilor marcate de Fede Valverde și Rodrygo.

La fel ca la precedentele dueluri directe, pe gazon au sărit „scântei” între cele două părți, existând chiar și un conflict între Vinicius Junior și Diego Simeone.

Diego Simeone, dialog incredibil cu Vinicius Junior

Vinicius Junior și Diego Simeone s-au tachinat pe parcursul celor 97 de minute în Atletico – Real Madrid, iar un conflict a izbucnit între cei doi în momentul în care starul brazilian a fost înlocuit de Xabi Alonso.

În minutul 81, extrema „los blancos” a fost schimbată de Arda Guler, moment în care tehnicianul celor de la Atletico Madrid i-a aruncat câteva vorbe care l-au enervat pe jucătorul madrilenilor.

„Florentino o să te dea afară, ține minte ce-ți spun”, i-ar fi transmis antrenorul lui Atletico lui Vinicius.