El Clasico în finala Supercupei Spaniei, pentru a 4-a oară consecutiv! Ce s-a întâmplat în celelalte 3 derby-uri - Antena Sport

Vom avea El Clasico în finala Supercupei Spaniei, pentru a patra oară consecutiv. După ce a învins-o, greu, cu 2-1, pe Atletico Madrid, Real Madrid o va întâlni în finala Supercupei Spaniei duminică, de la ora 21:00, pe marea sa rivală, Barcelona.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două mari echipe din Spania s-au înfruntat şi în precedentele 3 finale ale Supercupei Spaniei. În finala Supercupei Spaniei de anul trecut, Barcelona a umilit-o pe Real, învingând-o cu 5-2. Yamal, Lewandowski (penalty), Raphinha (“dublă”) şi Balde au marcat pentru Barcelona, în timp ce pentru Real au înscris Mbappe şi Rodrygo. Mbappe este marele absent al finalei Supercupei din acest an, starul francez fiind accidentat.

Real Madrid şi Barcelona se înfruntă din nou în finala Supercupei Spaniei, pentru a 4-a oară consecutiv!

În finala Supercupei Spaniei din 2023 Barcelona s-a impus cu 3-1, iar în finala Supercupei din 2024 Real Madrid a învins-o cu 4-1 pe Barcelona.

Barcelona s-a calificat în finala Supercupei Spaniei din acest an după ce a umilit-o pe Athletic Bilbao în semifinale. Catalanii s-au impus cu 5-0, golurile fiind marcate de Ferran Torres, Fermin Lopez, Bardghji şi Raphinha, o “dublă” (minutele 38 şi 52). La pauză a fost 4-0 pentru Barcelona, scor neverosimil.

Cele două mari rivale se luptă pentru titlu şi în campionat. După 19 etape Barcelona e lider, cu 49 de puncte, iar Real Madrid e pe 2, cu 45 de puncte. Atletico Madrid, învinsă în semifinală de rivala din oraş, Real, e în campionat pe locul 4, cu 38 de puncte, la egalitate cu Villareal, care are două meciuri mai puţin disputate.