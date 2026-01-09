„Milan, grațiată de Stanciu!”. Italienii au reacționat, după ce românul a ratat un penalty în 90+8 pe San Siro - Antena Sport

Genoa a scos un punct pe terenul celor de la AC Milan, într-un meci din etapa cu numărul 19 din Serie A. La prima vedere, rezultatul ar părea mulțumitor pentru formația antrenată de Daniele De Rossi, însă realitatea este alta.

Gruparea genoveză a condus pe San Siro până în minutul 90+2, când Rafa Leao a restabilit egalitatea. Ba mai mult, putea obține victoria șase minute mai târziu, dar Stanciu a ratat o lovitură de la 11 metri.

„Milan, salvată de Stanciu”

Chiar dacă remiza cu Genoa rămâne tot un pas greșit pentru AC Milan, situația putea sta mult mai rău pentru formația antrenată de Massimiliano Allegri, care nu a mai pierdut pe teren propriu din august 2025.

Nicolae Stanciu putea fi erou pentru echipa lui Dan Șucu, dar mijlocașul român a ratat lamentabil din penalty, în al optulea minut de prelungire. Presa din Italia a reacționat imediat.

„AC Milan, grațiată de Nicolae Stanciu”, a scris tuttomercatoweb.com. „Leao și … Stanciu evită înfrângerea pentru Milan”, a fost titlul cu care a deschis Gazzetta dello Sport.