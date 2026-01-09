Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Milan, grațiată de Stanciu!”. Italienii au reacționat, după ce românul a ratat un penalty în 90+8 pe San Siro - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | „Milan, grațiată de Stanciu!”. Italienii au reacționat, după ce românul a ratat un penalty în 90+8 pe San Siro

„Milan, grațiată de Stanciu!”. Italienii au reacționat, după ce românul a ratat un penalty în 90+8 pe San Siro

Daniel Işvanca Publicat: 9 ianuarie 2026, 0:15

Comentarii
Milan, grațiată de Stanciu!”. Italienii au reacționat, după ce românul a ratat un penalty în 90+8 pe San Siro

Nicolae Stanciu în timpul unui meci pentru Genoa / Profimedia Images

Genoa a scos un punct pe terenul celor de la AC Milan, într-un meci din etapa cu numărul 19 din Serie A. La prima vedere, rezultatul ar părea mulțumitor pentru formația antrenată de Daniele De Rossi, însă realitatea este alta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea genoveză a condus pe San Siro până în minutul 90+2, când Rafa Leao a restabilit egalitatea. Ba mai mult, putea obține victoria șase minute mai târziu, dar Stanciu a ratat o lovitură de la 11 metri.

„Milan, salvată de Stanciu”

Chiar dacă remiza cu Genoa rămâne tot un pas greșit pentru AC Milan, situația putea sta mult mai rău pentru formația antrenată de Massimiliano Allegri, care nu a mai pierdut pe teren propriu din august 2025.

Nicolae Stanciu putea fi erou pentru echipa lui Dan Șucu, dar mijlocașul român a ratat lamentabil din penalty, în al optulea minut de prelungire. Presa din Italia a reacționat imediat.

„AC Milan, grațiată de Nicolae Stanciu”, a scris tuttomercatoweb.com. „Leao și … Stanciu evită înfrângerea pentru Milan”, a fost titlul cu care a deschis Gazzetta dello Sport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
Observator
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
Ce a făcut Florin Prunea la emisiunea Desafio de la Pro TV. Concurenții, uluiți de ce s-a întâmplat: ”Zici că era drujbă”
Fanatik.ro
Ce a făcut Florin Prunea la emisiunea Desafio de la Pro TV. Concurenții, uluiți de ce s-a întâmplat: ”Zici că era drujbă”
0:15 9 ian.
Arsenal – Liverpool 0-0. Portarul “cormoranilor”, Alisson, a fost omul meciului! Cum arată clasamentul
23:51
AC Milan – Genoa 1-1. Nicolae Stanciu a ratat un penalty uriaș pentru „grifoni” în prelungiri
23:36
Gigi Becali a anunţat cât plăteşte pentru “noul Rădoi” de la FCSB: “Dădeam oricât pe el”
23:22
Dialog „încins” în Atletico – Real Madrid 1-2: „Florentino o să te dea afară”
23:17
El Clasico în finala Supercupei Spaniei, pentru a 4-a oară consecutiv! Ce s-a întâmplat în celelalte 3 derby-uri
22:58
Atletico – Real Madrid 1-2. „Los blancos” își înving rivala și vor da piept cu Barcelona în finala Supercupei
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 Scandal la CFR Cluj! Neluţu Varga a ameninţat că nu mai bagă deloc bani la formaţia din Gruia!
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”