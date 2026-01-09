Arsenal - Liverpool 0-0. Portarul "cormoranilor", Alisson, a fost omul meciului! Cum arată clasamentul - Antena Sport

Campioana Angliei, FC Liverpool, a terminat la egalitate joi seara, în deplasare, scor 0-0, cu Arsenal Londra, în etapa a 21-a din Premier League.
Duelul de pe Emirates, dintre echipa campioană, FC Liverpool, şi liderul la zi din Premier League, Arsenal Londra, s-a terminat cu scor alb, după un meci în care portarul „cormoranilor”, Alisson, a fost cel mai bun om de pe teren. Alisson a fost notat cu 7.5 de site-ul de specialitate flashscore.ro, cea mai mare notă a partidei.
Arsenal – Liverpool 0-0
Arsenal a făcut primul egal după cinci victorii consecutive în campionat, unde este lider, cu 49 de puncte, în timp ce echipa lui Arne Slot se află la al treilea egal consecutiv în Premier League.
FC Liverpool e doar a patra în clasament, cu 35 de puncte, departe de „tunari”. Pe locurile 2 şi 3 se află Manchester City şi Aston Villa, cu acelaşi număr de puncte, 43.
- Ruben Amorim, scandal uriaş la un antrenament al lui Manchester United
- Tottenham, pe un butoi de pulbere! Colegii lui Drăguşin s-au luat la ceartă cu un fan chiar pe teren
- Scandal uriaş la Tottenham. Căpitanul lui Drăguşin a criticat dur conducerea clubului: “Minciuni”
- Conducerea lui Manchester United, întâlnire decisivă cu succesorul lui Ruben Amorim. Cine este marele favorit
- Răspunsul lui Pep Guardiola atunci când a fost întrebat dacă îl aduce de la Inter pe titularul lui Cristi Chivu!