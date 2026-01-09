Arsenal - Liverpool 0-0. Portarul "cormoranilor", Alisson, a fost omul meciului! Cum arată clasamentul - Antena Sport

Închide meniul
Arsenal – Liverpool 0-0. Portarul “cormoranilor”, Alisson, a fost omul meciului! Cum arată clasamentul

Bogdan Stănescu Publicat: 9 ianuarie 2026, 0:15

Arsenal – Liverpool 0-0. Portarul cormoranilor, Alisson, a fost omul meciului! Cum arată clasamentul

Alisson în meciul Arsenal - Liverpool 0-0 / Profimedia Images

Campioana Angliei, FC Liverpool, a terminat la egalitate joi seara, în deplasare, scor 0-0, cu Arsenal Londra, în etapa a 21-a din Premier League.

Duelul de pe Emirates, dintre echipa campioană, FC Liverpool, şi liderul la zi din Premier League, Arsenal  Londra, s-a terminat cu scor alb, după un meci în care portarul „cormoranilor”, Alisson, a fost cel mai bun om de pe teren. Alisson a fost notat cu 7.5 de site-ul de specialitate flashscore.ro, cea mai mare notă a partidei.

Arsenal – Liverpool 0-0

Arsenal a făcut primul egal după cinci victorii consecutive în campionat, unde este lider, cu 49 de puncte, în timp ce echipa lui Arne Slot se află la al treilea egal consecutiv în Premier League.

FC Liverpool e doar a patra în clasament, cu 35 de puncte, departe de „tunari”. Pe locurile 2 şi 3 se află Manchester City şi Aston Villa, cu acelaşi număr de puncte, 43.

Aşa arată în prezent clasamentul din Premier League
