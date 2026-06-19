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Răzvan Sava a fost prezentat oficial de Universitatea Craiova! Detaliile contractului

Alex Ioniță Publicat: 19 iunie 2026, 19:06

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Răzvan Sava a fost prezentat oficial de Universitatea Craiova! Detaliile contractului

Răzvan Sava / Profimedia

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Răzvan Sava a semnat cu Universitatea Craiova și a fost prezentat oficial, în decursul zilei de sâmbătă. Oltenii au făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare.

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Mihai Rotaru s-a înțeles cu oficialii lui Udinese pentru transferul definitiv al lui Răzvan Sava. Acesta a semnat un contract valabil pe 4 ani cu echipa campioană.

Răzvan Sava a semnat și a fost prezentat oficial de Universitatea Craiova

„OFICIAL | Bun venit la Știința, Răzvan Sava!

Goalkeeperul Răzvan Sava a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe o perioadă de 4 ani.
Cotat la 2,5 milioane de euro, conform website-ului de specialitate Transfermarkt, noul portar al Științei, în vârstă de 23 de ani, are în palmares un titlu de campion al României. Totodată, acesta a evoluat în 23 de partide pentru formația italiană Udinese.

Bine ai venit la Craiova și mult succes în familia alb-albastră, Răzvan!”, au anunțat oltenii, pe Facebook.

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La campioana României, Răzvan Sava se va lupta pentru un post de titular cu Laurențiu Popescu, Alexandru Maxim și Pavlo Isenko. Ucraineanul va reveni cel mai probabil în luna decembrie, în momentul de față fiind accidentat.

În cariera sa, Răzvan Sava a mai jucat pentru: LPS Banatul, Sesto Giovanili, Juventus U17, Pescara U19, Juventus U19, Lecce U19, Torino, CFR Cluj și Udinese.

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