Răzvan Sava a fost prezentat oficial de Universitatea Craiova! Detaliile contractului

Răzvan Sava a semnat cu Universitatea Craiova și a fost prezentat oficial, în decursul zilei de sâmbătă. Oltenii au făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare.

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Mihai Rotaru s-a înțeles cu oficialii lui Udinese pentru transferul definitiv al lui Răzvan Sava. Acesta a semnat un contract valabil pe 4 ani cu echipa campioană.

Răzvan Sava a semnat și a fost prezentat oficial de Universitatea Craiova

„OFICIAL | Bun venit la Știința, Răzvan Sava!

Goalkeeperul Răzvan Sava a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe o perioadă de 4 ani.

Cotat la 2,5 milioane de euro, conform website-ului de specialitate Transfermarkt, noul portar al Științei, în vârstă de 23 de ani, are în palmares un titlu de campion al României. Totodată, acesta a evoluat în 23 de partide pentru formația italiană Udinese.

Bine ai venit la Craiova și mult succes în familia alb-albastră, Răzvan!”, au anunțat oltenii, pe Facebook.