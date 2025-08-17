Un club din Premier League, amendat dintr-un motiv surprinzător! - Antena Sport

Gruparea Aston Villa a fost amendată cu aproximativ 150.000 de euro pentru că a încălcat de cinci ori regulile sistemului „multiball” din Premier League, informează Daily Mail.
Acest sistem, care este în vigoare din sezonul 2022-2023, este conceput pentru a face jocul mai fluid, permiţând o revenire rapidă la joc folosind mai multe mingi plasate în jurul terenului.
Aston Villa, amendată cu 150.000 de euro
În sezonul trecut, într-un meci cheie din Premier League, împotriva lui Tottenham, echipa lui Unai Emery ar fi manipulat sistemul plasând mai mulţi copii de mingi în spatele porţii pe care o atacau, ceea ce i-a oferit un avantaj incorect, notează news.ro.
Ca urmare, Premier League a decis să interzică Aston Villa să utilizeze sistemul „multiball” în primele trei meciuri de pe teren propriu din sezonul 2025-2026, împotriva lui Newcastle, Crystal Palace şi Fulham. Prin urmare, aceste meciuri vor fi jucate cu un sistem cu o singură minge: atunci când părăseşte terenul, jucătorii vor trebui să o recupereze singuri, cu excepţia cazului în care este greu de atins, caz în care poate interveni un copil de mingi.
În total, clubul a plătit deja amenzi în valoare de peste 350 000 euro pentru infracţiuni similare începând din 2024.
