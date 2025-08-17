Un club din Premier League, amendat dintr-un motiv surprinzător! - Antena Sport

Închide meniul
Un club din Premier League, amendat dintr-un motiv surprinzător!

Alex Ioniță Publicat: 17 august 2025, 14:14

Profimedia Images

Gruparea Aston Villa a fost amendată cu aproximativ 150.000 de euro pentru că a încălcat de cinci ori regulile sistemului „multiball” din Premier League, informează Daily Mail.

Acest sistem, care este în vigoare din sezonul 2022-2023, este conceput pentru a face jocul mai fluid, permiţând o revenire rapidă la joc folosind mai multe mingi plasate în jurul terenului.

Aston Villa, amendată cu 150.000 de euro

În sezonul trecut, într-un meci cheie din Premier League, împotriva lui Tottenham, echipa lui Unai Emery ar fi manipulat sistemul plasând mai mulţi copii de mingi în spatele porţii pe care o atacau, ceea ce i-a oferit un avantaj incorect, notează news.ro.

Ca urmare, Premier League a decis să interzică Aston Villa să utilizeze sistemul „multiball” în primele trei meciuri de pe teren propriu din sezonul 2025-2026, împotriva lui Newcastle, Crystal Palace şi Fulham. Prin urmare, aceste meciuri vor fi jucate cu un sistem cu o singură minge: atunci când părăseşte terenul, jucătorii vor trebui să o recupereze singuri, cu excepţia cazului în care este greu de atins, caz în care poate interveni un copil de mingi.

În total, clubul a plătit deja amenzi în valoare de peste 350 000 euro pentru infracţiuni similare începând din 2024.

Manchester City a făcut spectacol în prima etapă de Premier League

Echipa engleză Manchester City a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 4-0, gruparea Wolverhampton Wanderers, în etapa de debut a Premier League.

În prima parte, „cetăţenii” au rezolvat situaţia în numai trei minute. Erling Haaland a deschis scorul în minutul 34, iar Tijani Reijnders l-a majorat în minutul 37.

Minutul 61 a adus al treilea gol în favoarea oaspeţilor. Reijnders a devenit servant pentru Haaland şi acesta reuşit dubla.

Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înaintezeȘofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
Rayan Cherki a închis tabela în minutul 81 şi Wolverhampton – Manchester City s-a încheiat 0-4, cu echipa lui Guardiola trecând pe prima treaptă a podiumului, la golaveraj.

Cum au arătat echipele de start:

Wolverhampton (3-4-3): Jose Sa – Doherty, Agbadou, Toti – Hoever, Joao Gomes, Andre, Wolfe – Bellegarde, Larsen, Munetsi
Rezerve: Johnstone – Arias, H. Bueno, S. Bueno, R. Gomes, Hee-Chan, Kalajdzic, F. Lopez, Y. Mosquera
Antrenor: Vitor Pereira

Manchester City (4-2-3-1): J. Trafford – R. Lewis, Stones, R. Dias, Ait Nouri – Nico, Reijnders – Bobb, B. Silva, Doku – Haaland
Rezerve: Ortega – Akanji, Ake, Cherki, Gundogan, Khusanov, Marmoush, Nunes, O’Reilly
Antrenor: Pep Guardiola

Reclamă
