Cine e atacantul pe care Gigi Becali vrea să îl transfere la FCSB! Evoluează la o rivală a roş-albaştrilor - Antena Sport

Gigi Becali vrea să transfere un atacant chiar de la o rivală a FCSB-ului din Liga 1.
Becali vrea să îl aducă la FCSB pe Mamadou Thiam (30 de ani). Atacantul cu dublă cetăţenie, senegaleză şi franceză, a fost şi în trecut în vizorul patronului FCSB-ului.
Gigi Becali îl vrea pe Mamadou Thiam de la U Cluj
Potrivit golazo.ro, Gigi Becali i-ar oferi lui Thiam un salariu dublu faţă de cel de la U Cluj. Thiam câştigă 150.000 de euro pe sezon la “Şepcile roşii”, iar Becali ar fi dispus să îi achite un salariu anual de 300.000 de euro.
Thiam mai are contract cu U Cluj până în vara lui 2026, astfel că Becali ar trebui să le plătească o sumă de bani “Şepcilor roşii” pentru a-l avea de acum la dispoziţie.
În acest sezon, Thiam a marcat două goluri şi a reuşit un assist în cele 7 partide în care a evoluat pentru U Cluj în toate competiţiile. Sezonul trecut a marcat 9 goluri şi a dat 6 assist-uri în cele 38 de partide în care a jucat în Liga 1. Thiam este cotat la 1 milion de euro de transfermarkt.com.
„Dacă ne calificăm în Europa League, o să mai iau doi jucători. Acum sau la iarnă. Ne mai trebuie un atacant acum, nu poți să joci mereu cu Politic atacant. O să mai luăm un jucător, dar să vedem ce. Nu vreau să spun ce, apoi află titularul postului și se supără. O să spună cineva că nu mai am încredere”, spunea, recent, Gigi Becali pentru digisport.ro.