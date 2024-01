Cât de frumoasă e soţia românului care a părăsit ţara noastră pentru a se muta definitiv în Statele Unite! - Antena Sport

Covrig a încercat o carieră de baschetbalist profesionist, dar a renunţat, în cele din urmă, la baschet şi se concentrează acum pe afaceri.

El are, pe lângă business-uri în turism, şi o firmă de comerţ exterior în Statele Unite. Caius Covrig a moştenit de la tatăl lui pasiunea pentru afaceri.

În 2022 Caius Covrig a fost distins în ţara noastră cu titlul de „Antreprenorul anului”. În Statele Unite a studiat şi a practicat baschetul de performanţă, jucând în prima divizie NCAA.

Milionarul care s-a întors în România din SUA a avut un accident teribil: „Mi-a zis doctorul că trebuie să-mi amputeze brațul”

Milionarul care s-a întors în România din SUA a avut un accident teribil. Caius Covrig (27 de ani) a povestit că s-a răsturnat cu maşina anul trecut şi i-a fost amputat braţul.

Caius Covrig a mărturisit că viaţa i s-a schimbat complet de la acel accident.

„Anul trecut am avut cea mai mare cumpănă din viața mea! Am făcut accident cu mașina, m-am răsturnat de 5 ori și m-am ales cu o tijă cu 18 șuruburi în braț. Am stat 4 săptămâni în pat. Am trecut peste… Când am ajuns la Urgențe, mi-a zis doctorul că trebuie să-mi amputeze brațul.

Mi-a căzut cerul în cap! La 25 de ani! De anul trecut mi s-a schimbat toată viața. Poate să pice cerul, să se întâmple orice, eu sunt fericit, mai optimist ca mine nu există”, mărturisea Caius Covrig în podcastul „Fiţă cu Adiţă”