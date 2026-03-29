Cătălin Cîrjan se însoară! Reacţia clubului Dinamo atunci când a aflat vestea

Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (23 de ani), se însoară! Cîrjan şi-a cerut în căsătorie iubita, iar ea a acceptat. El a postat şi imagini pe contul său de socializare cu cererea în căsătorie.

Clubul Dinamo a reacţionat şi el la aflarea veştii. “Casă de piatră!”, le-au urat celor doi administratorii conturilor de socializare ale lui Dinamo.

Colegii lui Cîrjan, Alex Musi (21 de ani) şi Georgi Milanov (34 de ani), au reacţionat şi ei în comentarii, felicitându-i pe cei doi îndrăgostiţi. Musi a devenit, recent, tată pentru prima oară la 21 de ani. Iubita lui a născut în luna februarie a acestui an.

Aproape 4.500 de like-uri a adunat postarea de pe Instagram în care Cîrjan a anunţat că se însoară cu iubita lui, Evelyn Tamaş, printre cei care au dat like numărându-se şi antrenorul CFR-ului, Daniel Pancu.

Pancu l-a lăsat acasă pe Cîrjan atunci când a fost EURO 2025 U21, actualul antrenor al lui CFR fiind în acea perioadă selecţionerul naţionalei de tineret. Pancu declara atunci că jucătorul lui Dinamo este un fotbalist valoros, dar că el şi Cîrjan sunt incompatibili.