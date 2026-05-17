Buffalo Sabres – Montreal Canadiens 8-3. Buffalo a înscris 7 goluri la rând şi a trimis seria în meciul 7

Alex Masgras Publicat: 17 mai 2026, 11:30

Jucătorii lui Buffalo Sabres / Getty Images

Buffalo Sabres a câştigat cu 8-3 meciul 6 de pe terenul lui Montreal Canadiens, din runda a doua a play-off-ului Cupei Stanley, care a fost LIVE în AntenaPLAY. Oaspeţii au reuşit să întoarcă incredibil scorul, după ce au fost conduşi cu 3-1 după primele 11 minute ale primei reprize.

Meciul de noaptea trecută din Bell Centre a fost în oglindă faţă de meciul 5 disputat în KeyBank Center din Buffalo, când Habs au câştigat cu 6-3.

Partida cu numărul 6 a avut parte de un început furtunos. Rasmus Dahlin, căpitanul lui Sabres, a deschis scorul după o acţiune senzaţională, încheiată cu un backhand superb. Un minut mai târziu, Arber Xhekaj a restabilit egalitatea.

După 8 minute şi 12 secunde, în urma unui powerplay, Ivan Demidov a marcat în al doilea meci la rând contra lui Buffalo, cu o rachetă direct sub bară. Tot în timpul unui powerplay, două minute mai târziu, Jake Evans a dus scorul la 3-1 pentru Montreal, care luase o opţiune serioasă pentru calificarea în finala Conferinţei de Est.

Nimeni din Bell Centre nu se aştepta ca acela să fie ultimul gol marcat de Habs noaptea trecută. Jason Zucker a redus din diferenţă, în ceea ce avea să fie ultimul gol al primei reprize.

În repriza secundă, Zach Benson, Jack Quinn şi Konsta Helenius au marcat pentru Buffalo, după care au urmat alte trei reuşite ale oaspeţilor, în a treia perioadă. Jack Quinn, la capătul unui alt powerplay, Tage Thompson cu poarta goală şi Zach Metsa, tot într-un powerplay, au stabilit scorul final, 8-3 pentru Sabres, iar meciul decisiv pentru calificarea în finala Conferinţei de Est se va juca la Buffalo, în noaptea de luni spre marţi.

Acolo, câştigătoarea acestei serii va da peste cea mai în formă echipă din play-off, Carolina Hurricanes, care nu a mai jucat de mai bine de o săptămână. Asta pentru că cei de la Canes au câştigat 8 meciuri din 8 în acest play-off, cu Ottawa Senators şi Philadelphia Flyers.

