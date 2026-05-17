Buffalo Sabres – Montreal Canadiens 8-3. Buffalo a înscris 7 goluri la rând şi a trimis seria în meciul 7

Buffalo Sabres a câştigat cu 8-3 meciul 6 de pe terenul lui Montreal Canadiens, din runda a doua a play-off-ului Cupei Stanley, care a fost LIVE în AntenaPLAY. Oaspeţii au reuşit să întoarcă incredibil scorul, după ce au fost conduşi cu 3-1 după primele 11 minute ale primei reprize.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul de noaptea trecută din Bell Centre a fost în oglindă faţă de meciul 5 disputat în KeyBank Center din Buffalo, când Habs au câştigat cu 6-3.

Buffalo Sabres – Montreal Canadiens 8-3

Partida cu numărul 6 a avut parte de un început furtunos. Rasmus Dahlin, căpitanul lui Sabres, a deschis scorul după o acţiune senzaţională, încheiată cu un backhand superb. Un minut mai târziu, Arber Xhekaj a restabilit egalitatea.

OH MY GOODNESS RASMUS DAHLIN 🤯

WHAT A GOAL, WHAT A START 🚨 pic.twitter.com/QZB6s1QboP

— Sportsnet (@Sportsnet) May 17, 2026

După 8 minute şi 12 secunde, în urma unui powerplay, Ivan Demidov a marcat în al doilea meci la rând contra lui Buffalo, cu o rachetă direct sub bară. Tot în timpul unui powerplay, două minute mai târziu, Jake Evans a dus scorul la 3-1 pentru Montreal, care luase o opţiune serioasă pentru calificarea în finala Conferinţei de Est.