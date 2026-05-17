Gestul făcut de Daniel Pancu, după ce a fost înjurat de fanii lui Dinamo: “Piei, Satană”

Daniel Pancu (48 de ani) a fost înjurat de fanii lui Dinamo, la finalul meciului disputat pe arena Arcul de Triumf. CFR Cluj a remizat cu “câinii”, scor 0-0, în etapa a noua a play-off-ului.
Dinamoviştii i-au adresat scandări rasiste lui Daniel Pancu, însă acesta nu a fost deranjat. Antrenorul le-a arătat cruciuliţe suporterilor dinamovişti.
Gestul făcut de Daniel Pancu, după ce a fost înjurat de fanii lui Dinamo: le-a arătat cruciuliţe
Daniel Pancu a mai declarat că astfel de momente, în care fanii îi strigă “Ţiganule”, nu sunt o premieră pentru el. Antrenorul de la CFR Cluj a transmis că scandările i-au fost adresate dat fiind trecutul său în tricoul Rapidului, rivala “câinilor”.
“Dacă mă înjură în mod constant și mă fac țigan… Ca pe toate stadioanele. Asta e. E legătura cu Rapid. E o mare problemă pentru toți rapidiștii. Le-am arătat două cruciulițe. Piei, Satană!
Când venim la București, stăm la hotel la domnul Copos. Și acolo sunt niște măicuțe și fac cruciulițe. Și mereu îmi cumpăr. Sunt mereu diferite, pentru că sunt foarte multe. Și eu iau câte una din fiecare“, a declarat Daniel Pancu, la conferinţa de presă, după Dinamo – CFR Cluj 0-0.
De asemenea, Daniel Pancu a oferit declaraţii şi despre meciul de baraj al lui Dinamo. “Câinii” vor avea nevoie să treacă de FCSB sau Botoşani, pentru a se califica în preliminariile Conference League. CFR Cluj, echipa lui Pancu, şi-a asigurat deja prezenţa în cupele europene, după remiza cu formaţia lui Zeljko Kopic.
“Dinamo va avea un meci greu cu FCSB sau FC Botoșani în barajul pentru Conference League. Dar Dinamo e o echipă care îmi place mult. Și e o echipă care are viitor. A crescut de la zi la zi. Și a investit în tineri“, a mai spus Daniel Pancu.
- Surpriza pregătită de Filipe Coelho pentru primul 11 al Universităţii Craiova, la meciul de titlu cu U Cluj
- “Au fost şase luni groaznice”. Condiţiile puse de Daniel Pancu, pentru a continua la CFR Cluj. Ce a spus despre Neluţu Varga
- Universitatea Craiova – U Cluj LIVE TEXT (20:30). Finala pentru titlu se joacă pe Ion Oblemenco. Echipele probabile
- Clubul de top din Europa care va urmări un jucător în “finala” de titlu din Liga 1. Gata să ofere un milion de euro
- Revenire importantă la Dinamo, pentru barajul de Conference League. Anunţul lui Andrei Nicolescu, după remiza cu CFR Cluj