Gestul făcut de Daniel Pancu, după ce a fost înjurat de fanii lui Dinamo: “Piei, Satană”

Viviana Moraru Publicat: 17 mai 2026, 11:51

Daniel Pancu, la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj/ Sport Pictures

Daniel Pancu (48 de ani) a fost înjurat de fanii lui Dinamo, la finalul meciului disputat pe arena Arcul de Triumf. CFR Cluj a remizat cu “câinii”, scor 0-0, în etapa a noua a play-off-ului.

Dinamoviştii i-au adresat scandări rasiste lui Daniel Pancu, însă acesta nu a fost deranjat. Antrenorul le-a arătat cruciuliţe suporterilor dinamovişti.

Daniel Pancu a mai declarat că astfel de momente, în care fanii îi strigă “Ţiganule”, nu sunt o premieră pentru el. Antrenorul de la CFR Cluj a transmis că scandările i-au fost adresate dat fiind trecutul său în tricoul Rapidului, rivala “câinilor”.

Dacă mă înjură în mod constant și mă fac țigan… Ca pe toate stadioanele. Asta e. E legătura cu Rapid. E o mare problemă pentru toți rapidiștii. Le-am arătat două cruciulițe. Piei, Satană!

Când venim la București, stăm la hotel la domnul Copos. Și acolo sunt niște măicuțe și fac cruciulițe. Și mereu îmi cumpăr. Sunt mereu diferite, pentru că sunt foarte multe. Și eu iau câte una din fiecare“, a declarat Daniel Pancu, la conferinţa de presă, după Dinamo – CFR Cluj 0-0.

De asemenea, Daniel Pancu a oferit declaraţii şi despre meciul de baraj al lui Dinamo. “Câinii” vor avea nevoie să treacă de FCSB sau Botoşani, pentru a se califica în preliminariile Conference League. CFR Cluj, echipa lui Pancu, şi-a asigurat deja prezenţa în cupele europene, după remiza cu formaţia lui Zeljko Kopic.

“Dinamo va avea un meci greu cu FCSB sau FC Botoșani în barajul pentru Conference League. Dar Dinamo e o echipă care îmi place mult. Și e o echipă care are viitor. A crescut de la zi la zi. Și a investit în tineri“, a mai spus Daniel Pancu.

Observator
