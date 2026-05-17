Gestul făcut de Daniel Pancu, după ce a fost înjurat de fanii lui Dinamo: “Piei, Satană”

Daniel Pancu (48 de ani) a fost înjurat de fanii lui Dinamo, la finalul meciului disputat pe arena Arcul de Triumf. CFR Cluj a remizat cu “câinii”, scor 0-0, în etapa a noua a play-off-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamoviştii i-au adresat scandări rasiste lui Daniel Pancu, însă acesta nu a fost deranjat. Antrenorul le-a arătat cruciuliţe suporterilor dinamovişti.

Gestul făcut de Daniel Pancu, după ce a fost înjurat de fanii lui Dinamo: le-a arătat cruciuliţe

Daniel Pancu a mai declarat că astfel de momente, în care fanii îi strigă “Ţiganule”, nu sunt o premieră pentru el. Antrenorul de la CFR Cluj a transmis că scandările i-au fost adresate dat fiind trecutul său în tricoul Rapidului, rivala “câinilor”.

“Dacă mă înjură în mod constant și mă fac țigan… Ca pe toate stadioanele. Asta e. E legătura cu Rapid. E o mare problemă pentru toți rapidiștii. Le-am arătat două cruciulițe. Piei, Satană!

Când venim la București, stăm la hotel la domnul Copos. Și acolo sunt niște măicuțe și fac cruciulițe. Și mereu îmi cumpăr. Sunt mereu diferite, pentru că sunt foarte multe. Și eu iau câte una din fiecare“, a declarat Daniel Pancu, la conferinţa de presă, după Dinamo – CFR Cluj 0-0.