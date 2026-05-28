Anunțul UEFA pentru Andrei Rațiu, după ce a pierdut finala Conference League cu Rayo

Andrei Rațiu (27 de ani) a fost titular în finala Conference League pierdută de Rayo Vallecano la limită, scor 0-1, cu Crystal Palace. Fundașul român a fost jucător de bază la echipa spaniolă și în acest sezon.
Ca urmare, la o zi după finala disputată la Leipzig, UEFA l-a inclus pe Andrei Rațiu în echipa sezonului de Conference League.
Andrei Rațiu, inclus de UEFA în echipa sezonului din Conference League
Alături de Andrei Rațiu, în cel mai bun prim 11 al sezonului de Conference League se mai regăsesc alți doi jucători de la Rayo Vallecano, anume Florian Lejeune și Isi Palazon.
Crystal Palace a dat patru jucători în echipa ideală din a treia competiție europeană, pe Dean Henderson, Maxence Lacroix, Adam Wharton și Ismaila Sarr.
Ceilalți jucători care au fost incluși în echipa sezonului de UEFA au fost Pedro Henrique, de la Șahtior, Kees Smit, de la AZ Alkmaar, Marius Mouandilmadji, de la Samsunspor și Martial Godo, de la Strasbourg.
Cum arată echipa sezonului din Conference League:
- Henderson – Rațiu, Lejeune, Lacroix, Henrique – Smit, Wharton, Isi Palazon – Sarr, Mouandilmadji, Godo
👕✨ The UEFA Technical Observer Group has selected its 2025/26 UEFA Conference League Team of the Season… #UECL | @UEFA pic.twitter.com/je2Q5a9E3k
— UEFA Conference League (@Conf_League) May 28, 2026
Andrei Rațiu a bifat 12 meciuri pentru Rayo Vallecano în Conference League, reușind să marcheze un gol în meciul din grupa cu Hacken.
- Andrei Raţiu, scenariu negru după ce Rayo a pierdut finala cu Crystal Palace: “Păcat că o se se rupă”
- A scris istorie chiar în faţa lui Andrei Raţiu: e primul jucător care câştigă două trofee europene în acelaşi sezon
- Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă”
- Momentul în care Andrei Raţiu a primit medalia de la Ceferin, după finala pierdută de Rayo! Cum a fost surprins românul
- Adevărata miză a derby-ului Dinamo – FCSB! Câți bani ia Crystal Palace, câștigătoarea Conference League