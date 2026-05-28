Anunțul UEFA pentru Andrei Rațiu, după ce a pierdut finala Conference League cu Rayo

Viviana Moraru Publicat: 28 mai 2026, 18:12

Andrei Rațiu (27 de ani) a fost titular în finala Conference League pierdută de Rayo Vallecano la limită, scor 0-1, cu Crystal Palace. Fundașul român a fost jucător de bază la echipa spaniolă și în acest sezon.

Ca urmare, la o zi după finala disputată la Leipzig, UEFA l-a inclus pe Andrei Rațiu în echipa sezonului de Conference League.

Andrei Rațiu, inclus de UEFA în echipa sezonului din Conference League

Alături de Andrei Rațiu, în cel mai bun prim 11 al sezonului de Conference League se mai regăsesc alți doi jucători de la Rayo Vallecano, anume Florian Lejeune și Isi Palazon.

Crystal Palace a dat patru jucători în echipa ideală din a treia competiție europeană, pe Dean Henderson, Maxence Lacroix, Adam Wharton și Ismaila Sarr.

Ceilalți jucători care au fost incluși în echipa sezonului de UEFA au fost Pedro Henrique, de la Șahtior, Kees Smit, de la AZ Alkmaar, Marius Mouandilmadji, de la Samsunspor și Martial Godo, de la Strasbourg.

Cum arată echipa sezonului din Conference League:

  • Henderson – Rațiu, Lejeune, Lacroix, Henrique – Smit, Wharton, Isi Palazon – Sarr, Mouandilmadji, Godo

Andrei Rațiu a bifat 12 meciuri pentru Rayo Vallecano în Conference League, reușind să marcheze un gol în meciul din grupa cu Hacken.

