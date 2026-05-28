Ce dobândă îi plătea Gigi Becali lui Sile Cămătaru. “Când îi dădea înapoi, banii veneau mototoliți, rupți, unii falși!”

Sile Cămătaru a povestit că Gigi Becali era “abondat” la el. Latifundiarul lua bani cu împrumut atunci când juca la casino.

Interlopul povesteşte că actualul patron de la FCSB se bucura de o dobândă mică, de 3%.

„La vremea respectivă era o modă să fii prieten cu cei care domină. Mulți făceau gesturi doar pentru faimă. Pe Gigi Becali l-am cunoscut când era amic cu Boenică, cu Ursu Romeo care e prietenul meu. Cu Gigi am un trecut, dar ca să clarificăm problema cu banii. El avea persoane pe care le ținea lângă el și când pieredea la casino, îi pilota la noi după bani. Unul dintre ei era Paul Nedeluș care face parte și el din documentar. Îmi zicea: M-a trimis Gigi, are nevoie de 200.000 de mii, 300.000 de mii. El oricum oferea o dobândă foarte mică, 3%, dar îl ajutam din prietenie”, a povestit Sile Cămătaru, citat de cancan.

Acesta spune şi de ce a decis să nu-l mai împrumute pe Gigi Becali. Asta pentru că banii când ajungeau la el erau “motoliţi, rupuţi” şi uneori chiar falşi.

“Când îi dădea înapoi, adică oamenii lui când îi aduceau, banii veneau mototoliți, rupți, unii dintre ei falși. Nu zic că îi dădea Gigi așa, poate îi schimba chiar Paul pe drum. Asta m-a făcut să mă detașez și să mă retrag din ajutorul prietenesc. Nu e unul dintre oamenii care au ținut aproape de mine. Nu mi-a dat în viața lui un pachet, nu m-a ajutat cu nimic. Eu l-am ajutat pe el cu tot ce am putut. Să nu uite ce am făcut, eu am făcut gesturi pentru el și Gigi”, a mai povestit Sile Cămătaru.