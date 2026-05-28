BNR lansează monede dedicate împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 obţinută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice

Dan Roșu Publicat: 28 mai 2026, 8:09

Nadia Comăneci - Profimedia Images

Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din aur, o monedă din argint şi o monedă din tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină, notă obţinută de Nadia Comăneci.

Aversul monedei din aur o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exerciţiului, inscripţia “ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală “100 LEI”, anul de emisiune “2026” şi stema României.

Aversul monedei din argint o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exerciţiului, inscripţia “ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală “10 LEI”, anul de emisiune “2026” şi stema României.

Aversul monedei din tombac cuprat o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exerciţiului, inscripţia “ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală “1 LEU”, anul de emisiune “2026” şi stema României.

Reversul comun al monedelor din aur, argint şi tombac cuprat o prezintă pe Nadia Comăneci executând exerciţiul la paralele inegale, numărul gimnastei şi nota afişate pe tabela electronică oficială, inscripţiile “PRIMA NOTĂ DE 10”, “MONTREAL 1976” şi “NADIA COMĂNECI”, toate în arc de cerc.

Monedele din aur, argint şi tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare şi certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajele aprobate pentru această emisiune numismatică sunt de 200 de piese pentru monedele din aur, 1.000 de piese pentru monedele din argint şi 2.000 de piese pentru monedele din tombac cuprat.

Preţurile de vânzare sunt

7.800,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate;

1.000,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate;

280,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din tombac cuprat, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate.

Monedele din aur, argint şi tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României, anunţă BNR.

