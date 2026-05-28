BNR lansează monede dedicate împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 obţinută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice

Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din aur, o monedă din argint şi o monedă din tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină, notă obţinută de Nadia Comăneci.

Aversul monedei din aur o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exerciţiului, inscripţia “ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală “100 LEI”, anul de emisiune “2026” şi stema României.

Aversul monedei din argint o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exerciţiului, inscripţia “ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală “10 LEI”, anul de emisiune “2026” şi stema României.

Aversul monedei din tombac cuprat o prezintă pe gimnasta Nadia Comăneci la finalul exerciţiului, inscripţia “ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală “1 LEU”, anul de emisiune “2026” şi stema României.