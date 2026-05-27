Cine i-a învinețit ochiul lui Victor Angelescu: “A fost lovit cu piciorul…”

Victor Angelescu a avut o apariție surprinzătoare la Rapid – Universitatea Craiova, iar acum s-a aflat și motivul pentru care a purtat ochelari de soare pe timp de noapte.
Rapid a încheiat sezonul cu o remiză albă, 0-0, împotriva celor de la Universitatea Craiova, într-un meci disputat în Giulești. Rezultatul a tras cortina peste un sezon dezamăgitor pentru formația alb-vișinie.
În timp ce clubul se pregătește pentru reconstrucție și negociază instalarea lui Daniel Pancu pe banca tehnică, după despărțirea de Constantin Gâlcă, un detaliu surprins în tribune a atras atenția tuturor.
Victor Angelescu – de altfel o prezență discretă – a surprins asistența atunci când și-a făcut apariția la stadion purtând ochelari de soare, deși meciul s-a disputat după lăsarea întunericului. Cum cei prezenți au observat că sub ochelari se afla o mică negritură, semn că omul de afaceri ar fi fost lovit, a început o întreagă “investigație”.
Gsp.ro a aflat că acționarul de la Rapid a fost lovit în timpul unei partide de tenis cu piciorul.
„A fost lovit cu piciorul în ochi la o partidă de tenis cu piciorul. A băgat capul și persoana respectivă n-a fost atentă și l-a lovit în plină figură… Este destul de avariat, ochiul este complet învinețit și a preferat să mascheze urmele cu o pereche de ochelari”, au spus apropiați ai lui Angelescu pentru sursa menționată.
