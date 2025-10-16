Ioan Suciu, înainte de Campionatele Mondiale: "Ani decisivi pentru Jocurile Olimpice". Ce spune de absenţa lui Bărbosu - Antena Sport

Sabrina Voinea este liderul echipei României la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2025, competiţie care se va desfăşura în perioada 19–25 octombrie, la Jakarta (Indonezia).
Delegaţia este formată din sportivele Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu, iar Ioan Suciu, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, susţine că turneul va fi unul “de formare” pentru Jocurile Olimpice din 2028.
Totuşi, românii sunt cu gândul şi la podiumul de la Jakarta, ţinând cont că Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă au câştigat medaliile de aur la ultimele două ediţii de Cupe Mondiale.
Ioan Suciu: Ani decisivi pentru Jocurile Olimpice
“Ne aşteptăm la constituirea unui nucleu pentru anii care urmează, sunt ani decisivi pentru calificarea la JO din 2028, de la Los Angeles. Calificarea începe chiar de anul viitor, de la campionatele mondiale, prin sortarea primelor 24 de echipe.
Atât Sabrina Voinea, cât şi Denisa Golgota, au demonstrat că sunt în formă în ultima etapă de selecţie pentru campionatele mondiale. Nu trebuie să uităm că şi Ana Maria Mihăescu şi Ella Oprea trebuie rodate în competiţiile internaţionale, tocmai pentru a forma nucleul care ne va reprezenta în calificările olimpice”, a spus Suciu.
Ana Bărbosu, marea absenţă a României
Cea mai importantă absenţă a României la Mondiale e cea a Anei Bărbosu. Gimnasta de 19 ani a părăsit România pentru a continua studiile în Statele Unite, la celebra universitate Stanford, acolo unde a primit o bursă de 100.000 de dolari.
“Ana Bărbosu ne va lipsi, evident, ea este un pilon de bază al echipei. Dar trebuie să privim şi spre a îmbina utilul cu plăcutul. Ana şi-a dorit această evoluţie, este laudabilă de altfel, şi nu putem decât să venim în sprijinul ei şi al celorlalte gimnaste care îşi doresc asta.
Din punctul meu de vedere, Ana a devenit un model şi, încet-încet, trebuie să asamblăm acest model în nucleul pe care vrem să-l creăm. Evident că o vom mai vedea pe Ana în competiţiile internaţionale, reprezentând România”, a mai spus Suciu.
