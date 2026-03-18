Ce salarii încasează Răzvan Burleanu de la FRF și FIFA. Suma uriașă care îi intră în conturi lună de lună

Răzvan Burleanu (41 de ani) a fost reales în funcția de președinte FRF. Acesta va conduce Federația până în 2030, el fiind ales pentru prima dată în această funcție în 2014.
Răzvan Burleanu este unul dintre cei mai bine plătiți oameni din fotbalul românesc, iar într-un interviu acordat anul trecut, el a dezvăluit ce salariu are la FRF.
Ce salarii încasează Răzvan Burleanu de la FRF și FIFA
Concret, în declarația de avere publicată anul trecut, se menționa faptul că Răzvan Burleanu are un salariu de 8000 de euro la FRF. Acesta a oferit declarații și a transmis că de la momentul respectiv, nu-și va mai face publice astfel de detalii, după ce Curtea Constituțională a decis ca funcționarii publici să nu mai fie obligați să-și publice declarațiile de avere.
„Ce trebuie să clarificăm este că Federația Română de Fotbal îmi oferă un salariu undeva în jur de 6.000 de euro. (n.r- 8.000 de euro conform declarației de avere). Da, cu bonusuri, diurne și așa mai departe. Am luat prime și voi continua să iau prime pentru ce înseamnă performanță sportivă.
Niciodată n-am avut un obiectiv în ceea ce privește acest aspect financiar”, spunea Răzvan Burleanu în 2025, despre salariul său de la FRF, conform golazo.ro.
Pe lângă salariul de la FRF, Răzvan Burleanu încasează o sumă uriașă și din partea FIFA, el fiind membru în Consiliul forului internațional până în 2029, după alegerile de anul trecut.
Anual, de la FIFA, Răzvan Burleanu încasează suma de 250.000 de euro, la care se adaugă diurne şi alte bonusuri pentru cheltuieli. Președintele FRF a fost ales pentru prima dată în Consiliul FIFA în aprilie 2021, fiind primul român care ocupă o astfel de funcţie de la afilierea FRF la FIFA, în 1923. Noul mandat în Consiliul FIFA, valabil până în 2029, aduce şi poziţia de membru al Comitetului Executiv UEFA.
În 2024, Răzvan Burleanu a încasat lunar suma de aproximativ 30.000 de euro de la FRF și FIFA, iar conform ultimei declarații de avere publicate, el avea venituri de 250.000 de lei și 650.000 de dolari, la care se mai adaugă și un apartament în Voluntari și două terenuri în județul Bacău.
