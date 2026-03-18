Ce salarii încasează Răzvan Burleanu de la FRF și FIFA. Suma uriașă care îi intră în conturi lună de lună

Răzvan Burleanu (41 de ani) a fost reales în funcția de președinte FRF. Acesta va conduce Federația până în 2030, el fiind ales pentru prima dată în această funcție în 2014.

Răzvan Burleanu este unul dintre cei mai bine plătiți oameni din fotbalul românesc, iar într-un interviu acordat anul trecut, el a dezvăluit ce salariu are la FRF.

Ce salarii încasează Răzvan Burleanu de la FRF și FIFA

Concret, în declarația de avere publicată anul trecut, se menționa faptul că Răzvan Burleanu are un salariu de 8000 de euro la FRF. Acesta a oferit declarații și a transmis că de la momentul respectiv, nu-și va mai face publice astfel de detalii, după ce Curtea Constituțională a decis ca funcționarii publici să nu mai fie obligați să-și publice declarațiile de avere.

„Ce trebuie să clarificăm este că Federația Română de Fotbal îmi oferă un salariu undeva în jur de 6.000 de euro. (n.r- 8.000 de euro conform declarației de avere). Da, cu bonusuri, diurne și așa mai departe. Am luat prime și voi continua să iau prime pentru ce înseamnă performanță sportivă.

Niciodată n-am avut un obiectiv în ceea ce privește acest aspect financiar”, spunea Răzvan Burleanu în 2025, despre salariul său de la FRF, conform golazo.ro.