Ce salarii încasează Răzvan Burleanu de la FRF și FIFA. Suma uriașă care îi intră în conturi lună de lună

Publicat: 18 martie 2026, 17:53

Comentarii
Ce salarii încasează Răzvan Burleanu de la FRF și FIFA. Suma uriașă care îi intră în conturi lună de lună

Răzvan Burleanu / Hepta

Răzvan Burleanu (41 de ani) a fost reales în funcția de președinte FRF. Acesta va conduce Federația până în 2030, el fiind ales pentru prima dată în această funcție în 2014.

Răzvan Burleanu este unul dintre cei mai bine plătiți oameni din fotbalul românesc, iar într-un interviu acordat anul trecut, el a dezvăluit ce salariu are la FRF.

Ce salarii încasează Răzvan Burleanu de la FRF și FIFA

Concret, în declarația de avere publicată anul trecut, se menționa faptul că Răzvan Burleanu are un salariu de 8000 de euro la FRF. Acesta a oferit declarații și a transmis că de la momentul respectiv, nu-și va mai face publice astfel de detalii, după ce Curtea Constituțională a decis ca funcționarii publici să nu mai fie obligați să-și publice declarațiile de avere.

„Ce trebuie să clarificăm este că Federația Română de Fotbal îmi oferă un salariu undeva în jur de 6.000 de euro. (n.r- 8.000 de euro conform declarației de avere). Da, cu bonusuri, diurne și așa mai departe. Am luat prime și voi continua să iau prime pentru ce înseamnă performanță sportivă.

Niciodată n-am avut un obiectiv în ceea ce privește acest aspect financiar”, spunea Răzvan Burleanu în 2025, despre salariul său de la FRF, conform golazo.ro.

Pe lângă salariul de la FRF, Răzvan Burleanu încasează o sumă uriașă și din partea FIFA, el fiind membru în Consiliul forului internațional până în 2029, după alegerile de anul trecut.

Anual, de la FIFA, Răzvan Burleanu încasează suma de 250.000 de euro, la care se adaugă diurne şi alte bonusuri pentru cheltuieli. Președintele FRF a fost ales pentru prima dată în Consiliul FIFA în aprilie 2021, fiind primul român care ocupă o astfel de funcţie de la afilierea FRF la FIFA, în 1923. Noul mandat în Consiliul FIFA, valabil până în 2029, aduce şi poziţia de membru al Comitetului Executiv UEFA.

În 2024, Răzvan Burleanu a încasat lunar suma de aproximativ 30.000 de euro de la FRF și FIFA, iar conform ultimei declarații de avere publicate, el avea venituri de 250.000 de lei și 650.000 de dolari, la care se mai adaugă și un apartament în Voluntari și două terenuri în județul Bacău.

Momentul când o adolescentă dă peste un bărbat care mergea pe pista de biciclete. Ulterior, tânăra e pălmuităMomentul când o adolescentă dă peste un bărbat care mergea pe pista de biciclete. Ulterior, tânăra e pălmuită
Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
Cel mai tânăr marinar dispărut la Midia avea 26 de ani. Sebastian urma să se căsătorească în septembrie
Observator
Cel mai tânăr marinar dispărut la Midia avea 26 de ani. Sebastian urma să se căsătorească în septembrie
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
Lucescu pregăteşte două surprize uriaşe în lotul pentru barajul cu Turcia! Pe cine vrea să cheme la naţională
De la CFR, la Rapid! Dan Şucu face o mutare surpriză în Giuleşti!
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 martie
Veste excelentă pentru Cristi Chivu. Jucătorul care a refuzat Premier League și rămâne la Inter
“Veți mai candida la alegerile FRF?” Răspunsul tranşant al lui Burleanu, după ce a obţinut al patrulea mandat!
Două reveniri anunțate de Zeljko Kopic la Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova: „Suntem pregătiți”
1 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 2 FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS” 3 Andrei Nicolescu, anunț important despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo 4 Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului 5 Fotbalistul de la FCSB a semnat în Liga 4 din România: “Un proiect unde se dorește performanță” 6 FotoValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2