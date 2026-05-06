Se va scrie istorie la Bayern Munchen – PSG! Ce asistență este așteptată la nivel global pentru acest joc

Bayern Munchen și Paris Saint Germain își vor disputa miercuri seară cel de-al doilea loc în finala UEFA Champions League. Partida tur a fost una cu adevărat spectaculoasă, fiind și semifinala cu cele mai multe goluri din istoria competiției.

Jocul care începe la ora 22:00 pe Allianz Arena va scrie istorie la nivel global pentru sezonul 2025/2026.

Bayern Munchen – PSG, urmărit de aproape un miliard de oameni

Se va scrie istorie în această seară la returul dintre Bayern Munchen și Paris Saint Germain, din semifinalele UEFA Champions League. Partida va aduna în fața ecranelor un număr record de oameni.

Potrivit celor de la The Touchline, peste 920 de milioane de telespectatori vor urmări returul semifinalei din Liga Campionilor, cel care va decide a doua finalistă din acest sezon.

În ultimul act al competiției așteaptă Arsenal. Formația antrenată de Mikel Arteta a eliminat-o pe Atletico Madrid, diferența fiind făcută de golul marcat de Bukayo Saka pe Emirates.