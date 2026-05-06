Estadio Azteca: primul stadion care găzduieşte meciul de deschidere la 3 ediţii de Cupă Mondială. Istoria unei arene legendare

Alex Masgras Publicat: 6 mai 2026, 20:23

Cupa Mondială 2026 va începe pe 11 iunie şi va fi transmisă exclusiv în Universul Antena. Ediţia din acest an va avea pentru prima oară 48 de echipe şi, tot în premieră, trei ţări vor organiza marele eveniment: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

16 oraşe vor găzdui cele 48 de echipe în 104 meciuri la World Cup 2026. Onoarea de a găzdui meciul de deschidere la ediţia din 2026 le revine mexicanilor. Pe 11 iunie, pe legendarul Azteca, Mexic şi Africa de Sud se vor întâlni în primul meci de la World Cup 2026. (VEZI IMAGINI CU ARENA ÎN GALERIA FOTO)

Estadio Azteca intră în istorie la Cupa Mondială 2026! 3 meciuri de deschidere la 3 ediţii de World Cup

Estadio Azteca intră astfel în istorie, devenind primul stadion din istorie care găzduieşte meciul de deschidere la trei ediţii diferite de Cupă Mondială. Prima oară, acest lucru s-a întâmplat pe 31 mai 1970, atunci când Mexic a întâlnit Uniunea Sovietică, într-un meci încheiat la egalitate, scor 0-0.

Impunătoarea arenă din Mexico City a fost martora unui moment istoric la acel meci, când s-a acordat primul cartonaş galben din istorie. “Onoarea” a avut-o sovieticul Kakhi Asatiani.

Finala din 1970 a avut loc tot pe Estadio Azteca, acolo unde Brazilia a învins Italia cu 4-1. Aici, Pele a cucerit a treia sa Cupă Mondială. Tot la ediţia din 1970, pe Azteca, a avut loc semifinala dintre Italia şi Germania de Vest, considerată “Meciul Secolului”. Squadra Azzurra s-a impus cu 4-3.

“Mâna lui Dumnezeu” şi “Golul Secolului”, pe Azteca

16 ani mai târziu, Mexic a organizat o nouă ediţie de Cupă Mondială. În 1986, Estadio Azteca a fost martora unor momente care au intrat în istoria fotbalului. La acea ediţie, Mexic nu a jucat în meciul de deschidere. Turneul a fost deschis de Italia, campioana în exerciţiu la acea vreme, şi Bulgaria, într-un meci care s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Pe 22 iunie 1986, pe Estadio Azteca din Mexico City, a avut loc unul dintre cele mai cunoscute şi controversate momente din istoria fotbalului. În sfertul de finală dintre Argentina şi Anglia, Diego Maradona a marcat ceea ce este cunoscut astăzi drept “Mâna lui Dumnezeu”, când El Pibe D’Oro l-a învins pe Peter Shilton după ce a lovit mingea cu mâna.

Câteva minute mai târziu, Diego Maradona a marcat un alt gol care a intrat în istorie, atunci când Maradona a luat mingea din propria jumătate, a driblat patru jucători englezi, după care l-a fentat şi pe Shilton, ducând scorul la 2-0. Argentina a câştigat în cele din urmă acel meci cu 2-1. Tot pe Azteca, Argentina a cucerit a doua Cupă Mondială din istorie, după ce a învins Germania de Vest în finală.

Estadio Azteca a găzduit primul meci în 1966

Lucrările la Estadio Azteca au început în 1961, după ce Mexic a primit Jocurile Olimpice din 1968. Pe 29 mai 1966, arena a găzduit şi primul meci din istoria sa, între Club America şi Torino FC, într-un meci încheiat la egalitate, scor 1-1. Pe 5 iunie 1966 s-a inaugurat şi nocturna, la meciul dintre Valencia şi Necaxa. La vremea respectivă, Estadio Azteca putea găzdui 107.494 de spectatori.

De-a lungul anilor, Estadio Azteca a trecut prin mai multe renovări, ultima chiar înainte de World Cup 2026. În martie, stadionul a găzduit primul meci după încheierea lucrărilor: amicalul dintre Mexic şi Portugalia. Cunoscut şi drept “Colosul din Santa Ursula” (n.r. suburbia în care se află), numele oficial al stadionului este de mai bine de 10 ani Estadio Banorte. Din raţiuni comerciale, FIFA se va referi la arenă pe durata turneului final drept Mexico City Stadium, iar capacitatea este de 83.000 de locuri.

La ediţia din 2026, Estadio Azteca va găzdui cinci meciuri, trei din faza grupelor, unul din 16-imi şi unul din optimile de finală.

  • Mexic – Africa de Sud (22:00, Grupa A, Mexico City Stadium, 11 iunie)
  • Uzbekistan – Columbia (05:00, Grupa K, Mexico City Stadium, 18 iunie)
  • Cehia – Mexic (04:00, Grupa A, Mexico City Stadium, 25 iunie)
  • Un meci din 16-imi (04:00, Mexico City Stadium, 1 iulie)
  • Un meci din optimi (03:00, Mexico City Stadium, 6 iulie)
