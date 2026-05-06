Estadio Azteca: primul stadion care găzduieşte meciul de deschidere la 3 ediţii de Cupă Mondială. Istoria unei arene legendare

Cupa Mondială 2026 va începe pe 11 iunie şi va fi transmisă exclusiv în Universul Antena. Ediţia din acest an va avea pentru prima oară 48 de echipe şi, tot în premieră, trei ţări vor organiza marele eveniment: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

16 oraşe vor găzdui cele 48 de echipe în 104 meciuri la World Cup 2026. Onoarea de a găzdui meciul de deschidere la ediţia din 2026 le revine mexicanilor. Pe 11 iunie, pe legendarul Azteca, Mexic şi Africa de Sud se vor întâlni în primul meci de la World Cup 2026. (VEZI IMAGINI CU ARENA ÎN GALERIA FOTO)

Estadio Azteca intră în istorie la Cupa Mondială 2026! 3 meciuri de deschidere la 3 ediţii de World Cup

Estadio Azteca intră astfel în istorie, devenind primul stadion din istorie care găzduieşte meciul de deschidere la trei ediţii diferite de Cupă Mondială. Prima oară, acest lucru s-a întâmplat pe 31 mai 1970, atunci când Mexic a întâlnit Uniunea Sovietică, într-un meci încheiat la egalitate, scor 0-0.

Impunătoarea arenă din Mexico City a fost martora unui moment istoric la acel meci, când s-a acordat primul cartonaş galben din istorie. “Onoarea” a avut-o sovieticul Kakhi Asatiani.

Finala din 1970 a avut loc tot pe Estadio Azteca, acolo unde Brazilia a învins Italia cu 4-1. Aici, Pele a cucerit a treia sa Cupă Mondială. Tot la ediţia din 1970, pe Azteca, a avut loc semifinala dintre Italia şi Germania de Vest, considerată “Meciul Secolului”. Squadra Azzurra s-a impus cu 4-3.