Vedeta străină care a fost şocată de ce a găsit în Bucureşti, după ninsoarea abundentă! Nu i-a venit să creadă - Antena Sport

Bucureştiul a fost acoperit cu un strat de zăpadă de 50 de centimetri în urma ninsorii de marţi spre miercuri, iar un străin a fost uimit de urmările codului roşu anunţat în Capitală.
Ofri Arad şi-a găsit maşină îngropată în zăpadă
Este vorba de noul jucător al celor de la FCSB, Ofri Arad, care şi-a găsit maşina îngropată pur şi simplu în zăpadă. Un lucru cu care israelianul de mijlocaşul de 27 de ani cotat la 1.2 milioane de euro nu e obişnuit.
Acesta a postat pe Instagram o poză sugestivă şi a comentat: “Cum scot asta de aici? Întreb pentru un prieten”, a fost mesajul lui Arad, care urma să intre chiar miercuri în programul normal al echipei din Berceni.
Ce urmează în România
Meteorologii anunţă că, până duminică dimineaţă, vremea va fi rece, la început în Moldova şi nord-estul Munteniei, dar de sâmbătă în aproape toată ţara, cu temperaturi maxime între -6 şi 4 grade, minime între -12 şi -2, iar în nordul Moldovei va fi ger. Vântul va avea intensificări, iar temporar va fi viscol. În Banat şi Crişana va ploua, dar în restul ţării vor fi precipitaţii mixte, iar vineri seara vor predomina ninsorile şi se va forma polei. În Bucureşti, cerul se va înnora vineri şi se vor semnala ploaie, lapoviţă şi ninsoare, iar sâmbătă vremea va deveni deosebit de rece.
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de vineri, de la ora 2.00, până duminică, la ora 10.00, aceasta vizând precipitaţii în general moderate cantitativ, polei, gheţuş, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, vreme rece.
În zona municipiului Bucureşti, pe parcursul zilei de joi, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de -7…-5 grade.
Vineri, cerul se va înnora treptat şi vor fi precipitaţii, pe parcursul zilei sub formă de ploaie, apoi lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări seara şi noaptea (viteze de 50…55 km/h). Temperatura maximă va fi de 2…4 grade, iar cea minimă de -3…-2 grade.
Sâmbătă, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros şi va ninge, iar vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului (viteze de 40…45 km/h). Temperatura maximă va fi de -3…-1 grad, iar cea minimă de -5…-3 grade.
