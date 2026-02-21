Sepsi OSK, victorie dramatică împotriva CS Dinamo. Rezultatele zilei de sâmbătă și cum arată clasamentul în Liga 2 - Antena Sport

Închide meniul
Sepsi OSK, victorie dramatică împotriva CS Dinamo. Rezultatele zilei de sâmbătă și cum arată clasamentul în Liga 2

Home | Fotbal | Liga 2 | Sepsi OSK, victorie dramatică împotriva CS Dinamo. Rezultatele zilei de sâmbătă și cum arată clasamentul în Liga 2

Sepsi OSK, victorie dramatică împotriva CS Dinamo. Rezultatele zilei de sâmbătă și cum arată clasamentul în Liga 2

Daniel Işvanca Publicat: 21 februarie 2026, 14:06

Sepsi OSK, victorie dramatică împotriva CS Dinamo. Rezultatele zilei de sâmbătă și cum arată clasamentul în Liga 2

Ovidiu Burcă / SPORT PICTURES

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a obținut o victorie dramatică la Buftea, pe terenul celor de la CS Dinamo București, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 18 din Liga 2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa antrenată de Ovidiu Burcă a fost cea care a condus ostilitățile și care a dat lovitura în prelungiri. Cu acest succes, covăsnenii s-au apropiat la patru puncte de liderul Corvinul.

CS Dinamo București – Sepsi OSK 1-2

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a urcat pe locul al doilea în liga secundă, după victoria dramatică obținută contra celor de la CS Dinamo București. Reușita care a decis meciul a venit în minutul 90+2.

Heras a fost cel care deschisese scorul în minutul 39, ca după pauză Mbanga să restabilească egalitatea (min. 48). Covăsnenii au dat în cele din urmă lovitura și s-au apropiat de Corvinul.

Rezultatele de sâmbătă din Liga 2

  • CSM Reșița – Chindia Târgoviște 2-3
  • CSM Slatina – Câmpulung 0-0
  • Gloria Bistrița – Ceahlăul Piatra Neamț 2-0
  • Metalul Buzău – FC Bacău 0-1
  • Poli Iași – CSM Olimpia Satu Mare 2-0
  • CS Dinamo București – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-2

Clasament Liga 2

Clasament Liga 2
Clasament Liga 2
