Sepsi OSK, victorie dramatică împotriva CS Dinamo. Rezultatele zilei de sâmbătă și cum arată clasamentul în Liga 2 - Antena Sport

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a obținut o victorie dramatică la Buftea, pe terenul celor de la CS Dinamo București, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 18 din Liga 2.

Echipa antrenată de Ovidiu Burcă a fost cea care a condus ostilitățile și care a dat lovitura în prelungiri. Cu acest succes, covăsnenii s-au apropiat la patru puncte de liderul Corvinul.

CS Dinamo București – Sepsi OSK 1-2

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a urcat pe locul al doilea în liga secundă, după victoria dramatică obținută contra celor de la CS Dinamo București. Reușita care a decis meciul a venit în minutul 90+2.

Heras a fost cel care deschisese scorul în minutul 39, ca după pauză Mbanga să restabilească egalitatea (min. 48). Covăsnenii au dat în cele din urmă lovitura și s-au apropiat de Corvinul.

Rezultatele de sâmbătă din Liga 2

CSM Reșița – Chindia Târgoviște 2-3

CSM Slatina – Câmpulung 0-0

Gloria Bistrița – Ceahlăul Piatra Neamț 2-0

Metalul Buzău – FC Bacău 0-1

Poli Iași – CSM Olimpia Satu Mare 2-0

CS Dinamo București – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-2

Clasament Liga 2