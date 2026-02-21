Sepsi OSK, victorie dramatică împotriva CS Dinamo. Rezultatele zilei de sâmbătă și cum arată clasamentul în Liga 2 - Antena Sport

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a obținut o victorie dramatică la Buftea, pe terenul celor de la CS Dinamo București, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 18 din Liga 2.
Echipa antrenată de Ovidiu Burcă a fost cea care a condus ostilitățile și care a dat lovitura în prelungiri. Cu acest succes, covăsnenii s-au apropiat la patru puncte de liderul Corvinul.
CS Dinamo București – Sepsi OSK 1-2
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a urcat pe locul al doilea în liga secundă, după victoria dramatică obținută contra celor de la CS Dinamo București. Reușita care a decis meciul a venit în minutul 90+2.
Heras a fost cel care deschisese scorul în minutul 39, ca după pauză Mbanga să restabilească egalitatea (min. 48). Covăsnenii au dat în cele din urmă lovitura și s-au apropiat de Corvinul.
Rezultatele de sâmbătă din Liga 2
- CSM Reșița – Chindia Târgoviște 2-3
- CSM Slatina – Câmpulung 0-0
- Gloria Bistrița – Ceahlăul Piatra Neamț 2-0
- Metalul Buzău – FC Bacău 0-1
- Poli Iași – CSM Olimpia Satu Mare 2-0
- CS Dinamo București – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-2
Clasament Liga 2
