75 de milioane de dolari pentru Fâşia Gaza - Antena Sport

Preşedinţii Statelor Unite şi FIFA, Donald Trump şi Gianni Infantino, au anunţat un plan pentru reconstrucţia infrastructurii sportive în Fâşia Gaza. Un fond de 75 de milioane de dolari, finanţat parţial de FIFA, va fi lansat pentru reconstrucţia infrastructurii fotbalistice în Fâşia Gaza, devastată de doi ani de război, a anunţat liderul de la Casa Albă, potrivit AFP.

75 de milioane de dolari pentru Fâşia Gaza

„Sunt bucuros să anunţ că FIFA va contribui la strângerea unei sume totale de 75 de milioane de dolari pentru proiecte în Gaza. cred că sunt legate de fotbal”, a declarat Trump la Washington, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace pe care l-a creat şi dedicat reconstrucţiei enclavei palestiniene suprapopulate şi devastate de războiul dintre mişcarea islamistă Hamas şi Israel.

„Veţi construi terenuri şi veţi aduce cele mai mari vedete mondiale, oameni care sunt vedete mai mari decât tine şi mine, Gianni”, a afirmat Trump adresându-se lui Gianni Infantino, preşedintele FIFA prezent la acest eveniment. „Este cu adevărat ceva important (…) şi, dacă pot, voi merge acolo cu voi”, a adăugat el, în contextul în care, din octombrie, este în vigoare un armistiţiu fragil.

Într-un comunicat, Gianni Infantino s-a bucurat de „semnarea unui acord de parteneriat istoric (cu „Consiliul pentru Pace”) care va favoriza investiţiile în fotbal pentru a sprijini procesul de reconstrucţie în zonele post-conflict”.

Construirea unui stadion naţional cu 20.000 de locuri

Planul pentru Gaza trebuie să înceapă de îndată ce condiţiile de securitate o vor permite şi va dura trei ani. Acesta include, în special, „construcţia a 50 de mini-terenuri FIFA Arena în apropierea şcolilor şi zonelor rezidenţiale, a cinci terenuri de dimensiuni standard în mai multe guverne, a unei academii FIFA de înaltă clasă şi a unui nou stadion naţional cu o capacitate de 20.000 de locuri”. Fără a menţiona cifre, FIFA precizează că acordul va mobiliza „finanţări din partea liderilor şi instituţiilor internaţionale”.