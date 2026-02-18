Doliu în fotbalul românesc. Un jucător de la Petrolul a murit la doar 16 ani - Antena Sport

Doliu în fotbalul românesc. Tânărul jucător de la Petrolul, Mario Cofaru, a murit la doar 16 ani.

„Lupii galbeni” au făcut anunțul tragic privind decesul tânărului jucător, care era component al Grupei U17 a clubului din Ploiești.

Doliu în fotbalul românesc: Mario Cofaru a murit la doar 16 ani

Mario Cofaru a semnat cu Petrolul în vara trecută, după ce s-a despărțit de Junior Câmpina. El evoluase pentru ploieșteni, în acest sezon, în duelurile din Liga Elitelor.

„O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploiești! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru (16 ani), a plecat, astăzi, dintre noi, lasând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă și ale tuturor celor care l-au cunoscut.

Component al Grupei „U17”, Mario făcuse pasul către clubul nostru, în vara trecută, venind de la HM Junior Câmpina. A îmbrăcat, astfel, tricoul „galben-albastru” în meciurile din Liga Elitelor, disputate în acest sezon, și avea o întreagă carieră promițătoare în față.