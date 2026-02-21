„Se lucrează fără oprire”. Rapid, anunț de ultim moment despre derby-ul cu Dinamo. Dan Șucu, în „inspecție” pe Arena Națională - Antena Sport

Dan Șucu, pe Arena Națională înainte de Rapid - Dinamo/ Facebook Rapid

Rapid a postat un mesaj, pe paginile de socializare, cu câteva ore înainte de startul derby-ului cu Dinamo. Giuleștenii au anunțat că se lucrează pentru pregătirea terenului, după ninsorile puternice din București.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formația de sub Grant a transmis că pe Arena Națională „se lucrează fără oprire”, pentru ca terenul să se prezinte în condiții bune la startul partidei.

Rapid, anunț despre starea gazonului de pe Arena Națională înaintea derby-ului cu Dinamo

În paralel, giuleștenii curăță și tribunele, pentru fanii care vor fi prezenți pe Arena Națională. Ei le-au recomandat suporterilor să vină echipați corespunzător, având în vedere temperaturile scăzute.

„Cât timp alții se joacă în aplicații, noi suntem acolo unde contează și ne pregătim de derby.

În ciuda ninsorii puternice din ultimele ore, se lucrează fără oprire de dimineață la Arena Națională pentru ca totul să fie gata și băieții să aibă cele mai bune condiții să lupte pentru noi.