„Se lucrează fără oprire”. Rapid, anunț de ultim moment despre derby-ul cu Dinamo. Dan Șucu, în „inspecție” pe Arena Națională - Antena Sport

„Se lucrează fără oprire”. Rapid, anunț de ultim moment despre derby-ul cu Dinamo. Dan Șucu, în „inspecție” pe Arena Națională

Viviana Moraru Publicat: 21 februarie 2026, 13:52

Dan Șucu, pe Arena Națională înainte de Rapid - Dinamo/ Facebook Rapid

Rapid a postat un mesaj, pe paginile de socializare, cu câteva ore înainte de startul derby-ului cu Dinamo. Giuleștenii au anunțat că se lucrează pentru pregătirea terenului, după ninsorile puternice din București.  

Formația de sub Grant a transmis că pe Arena Națională „se lucrează fără oprire”, pentru ca terenul să se prezinte în condiții bune la startul partidei. 

Rapid, anunț despre starea gazonului de pe Arena Națională înaintea derby-ului cu Dinamo 

În paralel, giuleștenii curăță și tribunele, pentru fanii care vor fi prezenți pe Arena Națională. Ei le-au recomandat suporterilor să vină echipați corespunzător, având în vedere temperaturile scăzute. 

„Cât timp alții se joacă în aplicații, noi suntem acolo unde contează și ne pregătim de derby.  

În ciuda ninsorii puternice din ultimele ore, se lucrează fără oprire de dimineață la Arena Națională pentru ca totul să fie gata și băieții să aibă cele mai bune condiții să lupte pentru noi. 

Se dă zăpada la o parte de pe gazon, se intervine constant și situația este urmărită permanent. În paralel, și în tribune se muncește serios pentru curățarea zăpezii și pentru ca accesul în stadion să fie cât mai sigur, astfel încât să ne strângem laolaltă și să cântăm pentru Rapid. 

În derby intrăm toți. Pe teren și în tribune. Ne vedem pe Arenă să luptăm împreună pentru RAPID. 

Vă recomandăm să: 

Plecați din timp spre stadion, pentru a evita întârzierile cauzate de trafic sau vreme; 

Vă echipați bine, va fi frig; 

Circulați cu atenție în zona stadionului și pe scări, unde pot exista porțiuni alunecoase”, a anunțat Rapid, pe paginile de socializare. 

Anunțul LPF despre posibila amânare a derby-ului Rapid – Dinamo 

Justin Ștefan a transmis că a avut deja o discuție cu observatorul disputei și că în cel mai rău caz, jocul va fi întrerupt pentru a fi trasate din nou liniile, asta deși se așteaptă ca precipitațiile să înceteze în orele următoare. 

„La momentul acesta nu este în pericol. S-a continuat să fie dată zăpada la o parte. Prognoza meteo ne arată că nivelul de precipitații ar urma să scadă. Chiar dacă va ninge mai departe, nu sunt motive de îngrijorare cu privire la meci. 

Instalația de încălzire nu poate să topească zăpada, ea împiedică doar înghețarea terenului. Dacă vor mai fi probleme, se va întrerupe meciul și se vor retrasa liniile. Asta am comunicat cu observatorul meciului”, a declarat Justin Ștefan, potrivit digisport.ro. 

