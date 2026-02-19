Cine este Julia Sauter. "Renegată" de Germania, a ajuns să reprezinte România - Antena Sport

Numele Julia Sauter este acum în atenţia românilor. Cine este Julia Sauter şi cum a ajuns să reprezinte România, după ce a fost renegată de Germania. Povestea tinerei sportive pare scenariu de film.
Născută în Germania, Julia Sauter a obținut la finalul anului trecut cetățenia română și a putut reprezenta țara noastră la Jocurile Olimpice. România nu a mai avut reprezentantă în competiția feminină de patinaj artistic de la Torino 2006, când Roxana Luca, actuala antrenoare a Juliei, a terminat pe locul 26 la feminin. La acea ediție am avut reprezentant și la masculin, pe Gheorghe Chiper, care a terminat pe locul 14 (cea mai bună clasare din istorie pentru un român la JO, la egalitate cu cea a lui Cornel Gheorghe, în 1994).
Germania nu i-a dat vreo şansă, ea a ales România
Cum a ajuns ea totuşi să repretinte România? Născută pe 18 iunie 1997 în Weingarten, Germania, ea a început patinajul la vârsta de 5 ani în Ravensburg. Inițial, a reprezentat Germania la competiții internaționale de juniori în sezoanele 2010-2011, dar la 14 ani, în 2011, a ajuns într-un punct critic – nu a fost inclusă în grupul de elită din Germania deoarece nu putea executa anumite elemente cerute la acel moment. Atunci, ea avea două variante: fie să renunţe la patinaj, fie să reprezinte altă ţară.
La vremea respectivă, șansa Juliei s-a numit Marius Negrea, fost reprezentant al României la Jocurile Olimpice, care antrena în Germania. El a remarcat-o pe Julia, astfel că a abordat-o pe ea și pe familia sa și le-a propus să reprezinte România. Cu siguranţă a meritat, pentru că ea a strălucit acum la Jocuri Olimpice.
Julia Sauter plătea competițiile din propriul buzunar
Totuşi, şi alegerea României a venit la pachet cu o serie de provocări pentru ea. Federaţia Română de Patinaj a fost dizolvată în 2018, din cauza neregulilor financiare. Astfel că Julia și Marius Negrea plăteau în 2023 din propriul buzunar prezenta la competițiile internaționale. Pentru a reuși asta, Julia a dezvăluit că are trei joburi. “Viața este scumpă și încerc să supraviețuiesc, să strâng bani pentru a face ce-mi place. Îmi doresc să reprezint România la Jocurile Olimpice!
Lucrez în trei locuri că să mă pot antrena în patinoare și să pot merge la competiții. Plătesc ca să concurez pentru România”, a spus Julia, în 2023, citată de sport.ro.
Atunci, singurul ei ajutor venea de la CSU Brașov, clubul de care aparține. Este insuficient însă, dacă ținem cont că Julia și Marius au nevoie anual de 12.000 de euro, pentru șapte competiții internaționale.
A deschis o pagină de GoFundMe
Tot în acea perioadă, ea a cerut ajutorul românilor şi a deschis o pagină de GoFundMe. “Am avut momente când am deschis o pagină GoFundMe și românii m-au ajutat să ajung acolo. Mereu au fost oameni care au crezut în mine. Pentru asta voi fi mereu recunoscătoare”, spunea recent Julia, citată de tvr.ro.
La 22 de ani, aflată în plină pandemie, Julia s-a accidentat şi a fost aproape de retragere: “Mi-am spus că poate nu mai e timpul meu. Nu aveam mereu rezultate bune, nu mă calificam în finale, iar din patinaj nu se câștigă bani. Mi-am dorit o familie și m-am gândit că poate acela e drumul meu”.
Spre fericirea ei şi a noastră, Julia a continuat şi, 6 ani mai târziu, a fost portdrapelul României la la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2026, o mare onoare pentru ea.
“Este o onoare uriașă. Nu m-am născut aici, dar România m-a primit cu inima deschisă. Vreau să arăt lumii că și de la noi pot veni povești frumoase de succes”, a mai spus cea care devenea cetăţean român în 2025.
