Cine este Julia Sauter. "Renegată" de Germania, a ajuns să reprezinte România - Antena Sport

Numele Julia Sauter este acum în atenţia românilor. Cine este Julia Sauter şi cum a ajuns să reprezinte România, după ce a fost renegată de Germania. Povestea tinerei sportive pare scenariu de film.

Născută în Germania, Julia Sauter a obținut la finalul anului trecut cetățenia română și a putut reprezenta țara noastră la Jocurile Olimpice. România nu a mai avut reprezentantă în competiția feminină de patinaj artistic de la Torino 2006, când Roxana Luca, actuala antrenoare a Juliei, a terminat pe locul 26 la feminin. La acea ediție am avut reprezentant și la masculin, pe Gheorghe Chiper, care a terminat pe locul 14 (cea mai bună clasare din istorie pentru un român la JO, la egalitate cu cea a lui Cornel Gheorghe, în 1994).

Germania nu i-a dat vreo şansă, ea a ales România

Cum a ajuns ea totuşi să repretinte România? Născută pe 18 iunie 1997 în Weingarten, Germania, ea a început patinajul la vârsta de 5 ani în Ravensburg. Inițial, a reprezentat Germania la competiții internaționale de juniori în sezoanele 2010-2011, dar la 14 ani, în 2011, a ajuns într-un punct critic – nu a fost inclusă în grupul de elită din Germania deoarece nu putea executa anumite elemente cerute la acel moment. Atunci, ea avea două variante: fie să renunţe la patinaj, fie să reprezinte altă ţară.

La vremea respectivă, șansa Juliei s-a numit Marius Negrea, fost reprezentant al României la Jocurile Olimpice, care antrena în Germania. El a remarcat-o pe Julia, astfel că a abordat-o pe ea și pe familia sa și le-a propus să reprezinte România. Cu siguranţă a meritat, pentru că ea a strălucit acum la Jocuri Olimpice.

Julia Sauter plătea competițiile din propriul buzunar

Totuşi, şi alegerea României a venit la pachet cu o serie de provocări pentru ea. Federaţia Română de Patinaj a fost dizolvată în 2018, din cauza neregulilor financiare. Astfel că Julia și Marius Negrea plăteau în 2023 din propriul buzunar prezenta la competițiile internaționale. Pentru a reuși asta, Julia a dezvăluit că are trei joburi. “Viața este scumpă și încerc să supraviețuiesc, să strâng bani pentru a face ce-mi place. Îmi doresc să reprezint România la Jocurile Olimpice!