Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cine este Julia Sauter. "Renegată" de Germania, a ajuns să reprezinte România - Antena Sport

Home | Extra | Cine este Julia Sauter. “Renegată” de Germania, a ajuns să reprezinte România

Cine este Julia Sauter. “Renegată” de Germania, a ajuns să reprezinte România

Radu Constantin Publicat: 19 februarie 2026, 23:00

Comentarii
Cine este Julia Sauter. Renegată de Germania, a ajuns să reprezinte România

Julia Sauter, la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 - Profimedia Images

Numele Julia Sauter este acum în atenţia românilor. Cine este Julia Sauter şi cum a ajuns să reprezinte România, după ce a fost renegată de Germania. Povestea tinerei sportive pare scenariu de film.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Născută în Germania, Julia Sauter a obținut la finalul anului trecut cetățenia română și a putut reprezenta țara noastră la Jocurile Olimpice. România nu a mai avut reprezentantă în competiția feminină de patinaj artistic de la Torino 2006, când Roxana Luca, actuala antrenoare a Juliei, a terminat pe locul 26 la feminin. La acea ediție am avut reprezentant și la masculin, pe Gheorghe Chiper, care a terminat pe locul 14 (cea mai bună clasare din istorie pentru un român la JO, la egalitate cu cea a lui Cornel Gheorghe, în 1994).

Germania nu i-a dat vreo şansă, ea a ales România

Cum a ajuns ea totuşi să repretinte România? Născută pe 18 iunie 1997 în Weingarten, Germania, ea a început patinajul la vârsta de 5 ani în Ravensburg. Inițial, a reprezentat Germania la competiții internaționale de juniori în sezoanele 2010-2011, dar la 14 ani, în 2011, a ajuns într-un punct critic – nu a fost inclusă în grupul de elită din Germania deoarece nu putea executa anumite elemente cerute la acel moment. Atunci, ea avea două variante: fie să renunţe la patinaj, fie să reprezinte altă ţară.

La vremea respectivă, șansa Juliei s-a numit Marius Negrea, fost reprezentant al României la Jocurile Olimpice, care antrena în Germania. El a remarcat-o pe Julia, astfel că a abordat-o pe ea și pe familia sa și le-a propus să reprezinte România. Cu siguranţă a meritat, pentru că ea a strălucit acum la Jocuri Olimpice.

Julia Sauter plătea competițiile din propriul buzunar

Totuşi, şi alegerea României a venit la pachet cu o serie de provocări pentru ea. Federaţia Română de Patinaj a fost dizolvată în 2018, din cauza neregulilor financiare. Astfel că Julia și Marius Negrea plăteau în 2023 din propriul buzunar prezenta la competițiile internaționale. Pentru a reuși asta, Julia a dezvăluit că are trei joburi. “Viața este scumpă și încerc să supraviețuiesc, să strâng bani pentru a face ce-mi place. Îmi doresc să reprezint România la Jocurile Olimpice!

Reclamă
Reclamă

Lucrez în trei locuri că să mă pot antrena în patinoare și să pot merge la competiții. Plătesc ca să concurez pentru România”, a spus Julia, în 2023, citată de sport.ro.

Atunci, singurul ei ajutor venea de la CSU Brașov, clubul de care aparține. Este insuficient însă, dacă ținem cont că Julia și Marius au nevoie anual de 12.000 de euro, pentru șapte competiții internaționale.

A deschis o pagină de GoFundMe

Tot în acea perioadă, ea a cerut ajutorul românilor şi a deschis o pagină de GoFundMe. “Am avut momente când am deschis o pagină GoFundMe și românii m-au ajutat să ajung acolo. Mereu au fost oameni care au crezut în mine. Pentru asta voi fi mereu recunoscătoare”, spunea recent Julia, citată de tvr.ro.

România se împrumută la cele mai mici dobânzi din ultimii ani, după decizia CCR privind pensiile specialeRomânia se împrumută la cele mai mici dobânzi din ultimii ani, după decizia CCR privind pensiile speciale
Reclamă

La 22 de ani, aflată în plină pandemie, Julia s-a accidentat şi a fost aproape de retragere: “Mi-am spus că poate nu mai e timpul meu. Nu aveam mereu rezultate bune, nu mă calificam în finale, iar din patinaj nu se câștigă bani. Mi-am dorit o familie și m-am gândit că poate acela e drumul meu”.

Spre fericirea ei şi a noastră, Julia a continuat şi, 6 ani mai târziu, a fost portdrapelul României la la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2026, o mare onoare pentru ea.

“Este o onoare uriașă. Nu m-am născut aici, dar România m-a primit cu inima deschisă. Vreau să arăt lumii că și de la noi pot veni povești frumoase de succes”, a mai spus cea care devenea cetăţean român în 2025.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Români păcăliţi, după ce au crezut că au găsit chirie cu 400 de euro în Cotroceni
Observator
Români păcăliţi, după ce au crezut că au găsit chirie cu 400 de euro în Cotroceni
Cum se explică, de fapt, criza de prezervative de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Adevărul spus de o sportivă
Fanatik.ro
Cum se explică, de fapt, criza de prezervative de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Adevărul spus de o sportivă
23:04
Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva”
22:57
Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut “agarici”
22:34
Dinamo, învinsă de finalista EHF Champions League. “Dulăii” au rezistat doar o repriză
22:30
LIVE SCOREPAOK – Celta Vigo 1-2. Ionuț Radu a câștigat duelul românilor contra lui Răzvan Lucescu. Patru meciuri se joacă acum
22:24
Fotbalistul care face istorie în România mergea cu Dacia 1310 la antrenamente: “Tata m-a învățat o chestie…”
22:18
Ionuț Radu, printre cele mai mici note din PAOK – Celta Vigo 1-2. Motivul din spatele deciziei specialiștilor
Vezi toate știrile
1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”