Orașul unde Simona Halep a petrecut noaptea dintre ani. I-a devenit a doua casă! - Antena Sport

Simona Halep, cu un buchet de trandafiri în braţe, la Beijing, în 2017 - Profimedia Images

Simona Halep (34 de ani), fosta mare campioană a tenisului mondial, retrasă din activitate în 2025, a ales să petreacă noaptea de Revelion în orașul care i-a devenit a doua casă, Dubai, din Emiratele Arabe Unite.

Sportiva a lăsat în urmă un an dificil, marcat de decizia grea de a pune capăt carierei, și a întâmpinat 2026 cu optimism, optând pentru o destinație spectaculoasă de Anul Nou.

Dubla campioană de Grand Slam s-a declarat impresionată de show-ul de lumini și artificii organizat la Burj Khalifa, cel mai înalt zgârie-nori din lume, eveniment care a atras mii de priviri în noaptea dintre ani.

Simona Halep are un apartament în Dubai

Dubaiul a devenit în ultimii ani un adevărat punct de referință în viața Simonei Halep, aceasta achiziționând un apartament în oraș la finalul anului 2023. Chiar dacă revine frecvent în România, unde este implicată în mai multe proiecte și afaceri, fosta lideră mondială a ales să întâmpine noul an în metropola din Emirate.