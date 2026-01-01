Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Orașul unde Simona Halep a petrecut noaptea dintre ani. I-a devenit a doua casă! - Antena Sport

Home | Extra | Orașul unde Simona Halep a petrecut noaptea dintre ani. I-a devenit a doua casă!

Orașul unde Simona Halep a petrecut noaptea dintre ani. I-a devenit a doua casă!

Radu Constantin Publicat: 1 ianuarie 2026, 15:37

Comentarii
Orașul unde Simona Halep a petrecut noaptea dintre ani. I-a devenit a doua casă!

Simona Halep, cu un buchet de trandafiri în braţe, la Beijing, în 2017 - Profimedia Images

Simona Halep (34 de ani), fosta mare campioană a tenisului mondial, retrasă din activitate în 2025, a ales să petreacă noaptea de Revelion în orașul care i-a devenit a doua casă, Dubai, din Emiratele Arabe Unite.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sportiva a lăsat în urmă un an dificil, marcat de decizia grea de a pune capăt carierei, și a întâmpinat 2026 cu optimism, optând pentru o destinație spectaculoasă de Anul Nou.

Dubla campioană de Grand Slam s-a declarat impresionată de show-ul de lumini și artificii organizat la Burj Khalifa, cel mai înalt zgârie-nori din lume, eveniment care a atras mii de priviri în noaptea dintre ani.

Simona Halep are un apartament în Dubai

Dubaiul a devenit în ultimii ani un adevărat punct de referință în viața Simonei Halep, aceasta achiziționând un apartament în oraș la finalul anului 2023. Chiar dacă revine frecvent în România, unde este implicată în mai multe proiecte și afaceri, fosta lideră mondială a ales să întâmpine noul an în metropola din Emirate.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
Observator
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
Cum a vrut Mitică Dragomir să fugă din ţară pe vremea lui Ceauşescu: “Aveam 1,8 milioane de dolari în geantă! M-au turnat la Postelnicu”
Fanatik.ro
Cum a vrut Mitică Dragomir să fugă din ţară pe vremea lui Ceauşescu: “Aveam 1,8 milioane de dolari în geantă! M-au turnat la Postelnicu”
18:53
Primul mesaj al lui Roberto Carlos după ce a fost operat la inimă: “Nu am suferit un atac de cord”
18:33
Numele mari aflate pe lista scurtă a lui Chelsea după demiterea lui Maresca! Favoritul e surprinzător
18:24
Oferte pentru Steven Nsimba. Cât cere Universitatea Craiova pentru omul ajuns în dizgrațiile lui Mihai Rotaru
18:02
25 de ani de când Hagi era inclus de L’Equipe în Top 100 jucători din secolul 20. Pe ce loc s-a aflat “Regele”
17:39
Inedit! Csikszereda poate câștiga titlul de “momentul sportiv al anului” în Ungaria
17:14
OFICIAL | Primul transfer al anului din Liga 1!
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVStațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” 2 Anunțul făcut de UEFA despre Daniel Bîrligea în uiltima zi din an 3 E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United! 4 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 5 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 6 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase