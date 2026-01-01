Unde au petrecut Anul Nou jucătorii FCSB-ului - Antena Sport

Închide meniul
Unde au petrecut Anul Nou jucătorii FCSB-ului

Radu Constantin Publicat: 1 ianuarie 2026, 13:25

Înainte de reluarea pregătirilor sub comanda lui Elias Charalambous, pentru a relua lupta pentru play-off, jucătorii campioanei au profitat de pauza de Anul Nou pentru a se relaxa.

Fotbaliștii au ales destinații variate pentru Revelion. Mihai Lixandru, Valentin Crețu, Mihai Popescu, Ionuț Cercel și Ștefan Târnovanu au rămas în România, petrecând sărbătorile alături de familie sau partenere.

În țară au sărbătorit și Vlad Chiricheș, împreună cu antrenorul secund Mihai Pintilii, care au întâmpinat noul an împreună. Printre invitați s-a numărat și Alex Chipciu, jucătorul Universității Cluj.

Alți jucători au ales destinații exotice pentru mini-vacanță. Daniel Bîrligea și iubita sa, Antonia Salanta, au petrecut Revelionul în Kenya, în timp ce Alexandru Pantea a ales Bali. Alibec și iubita lui au preferat în schimb, Dubai.

