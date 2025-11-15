Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei - Antena Sport

Cristi Borcea (55 de ani), fostul acţionar şi preşedinte executiv al lui Dinamo, a dezvăluit că au existat două momente în viaţa lui în care a rămas fără bani.
De fiecare dată Cristi Borcea a fost salvat de la faliment de afacerea cu butelii. El a mărturisit că şi astăzi face bani din acelaşi lucru.
Cristi Borcea a rămas de două ori fără bani
“Au fost două momente în viața mea când am rămas fără bani. Prima oară la Caritas, în 1992 sau 1993, când am băgat multe sute de mii de dolari, iar atunci am vândut ce mai aveam de valoare și am luat-o de la început cu buteliile. Al doilea moment a fost când am adus țigări, iar atunci am pierdut 500.000 de dolari, că atunci se aduceau multe țigări de contrabandă și eu am lucrat legal. Eu îl luam cu 270 de lei, pachetul era în piață cam 100 de lei. Și atunci în mare parte m-am curățat, dar tot buteliile m-au scos. Am vândut celei mai mari firme din lume, HPB, de butelii, și în doi ani au dat faliment. Dacă nu cunoști și nu ești aici și nu știi despre ce e vorba… Experiența, anii te fac să gândești altfel”, dezvăluia Cristi Borcea în podcastul “Tare de Tot”.
Cristi Borcea a asigurat că nu se va mai întoarce în fotbal. Singura legătură pe care o mai are cu fotbalul este faptul că achiziţionează loje pentru meciurile echipei sale de suflet, Dinamo. Borcea a spus că el nu va mai reveni niciodată în conducerea “câinilor”, dar a lăsat o portiţă ca fiul lui, Patrick, şi el mare dinamovist, să devină acţionar şi, de ce nu, chiar conducător la Dinamo.
Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite
Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco).
Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania.
Cristi Borcea are o avere estimată la circa 100 de milioane de euro. Borcea şi-a construit averea, începând cu anul 1990, din afacerile cu butelii. Ulterior, el a intrat în fotbal, în imobiliare şi în horeca. Fiul lui, Patrick Borcea, a intrat şi el în domeniul afacerilor.
