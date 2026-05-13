Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: “Au făcut sesizare”

Viviana Moraru Publicat: 13 mai 2026, 10:12

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă/ Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit motivul ireal pentru care nu mai poate finaliza construcţia bisericii de lemn din Techirghiol. Patronul de la FCSB a transmis că un ONG a blocat încheierea lucrărilor.

Concret, Gigi Becali a transmis că ONG-ul s-a opus finalizării construcţiei bisericii de lemn pe motiv că unele specii de fluturi şi pescăruşi sunt afectate.

Gigi Becali a transmis că biserica din Techirghiol era ca şi finalizată, fiind nevoie doar ca acoperişul să mai fie pus. Asociaţiile de protecţie a mediului s-au opus, însă, pe motiv că speciile de fluturi şi pescăruşi din zonă sunt puse în pericol.

“Eu dacă ajungeam vreodată să conduc ţara asta desfiinţam toate ONG-urile alea vagaboante, care au făcut numai rău României. Acum eu nu pot să termin biserica, o biserică de lemn, pentru că a făcut sesizare nu ştiu ce asociaţie internaţională de fluturi.

Biserica e făcută toată, trebuie să-i pun numai acoperişul, atât. Dar nu pot, din cauza unei specii de fluturi şi a unor pescăruşi speciali.

Acum am făcut cerere să iau aprobare de cort, fiindcă nu-mi dă voie să fac nimic acolo. Cort pe plajă ai voie, că au şi ăia pentru evenimente. Cortul poţi să-l demontezi. Fac un cort, îl ţin două-trei luni şi-l demontez. Acum îmi dă aprobare de cort. Fiindcă nu-mi dă aprobare să fac nici măcar construcţie din lemn, că sperii fluturii şi nişte păsări.

Făceam liturghie, slujeam de la 2 la 7 dimineaţa. La 2 noaptea în jurul bisericii erau mii de pescăruşi albi, toată noaptea cântau cu noi, dimineaţa la 7 când ieşeam se ridicau, dădeau de trei-patru ori roată bisericii şi plecau. Deci păsările stăteau cu noi la slujire, iar ei spun că noi speriam păsările”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Pe de altă parte, Gigi Becali a mai ridicat o biserică, în Pipera. Aceasta urmează să fie sfinţită în două săptămâni.

“Am luat aprobarea de sfinţire. Ne-au dat un preot care e cel mai tare cântăreţ de pe globul pământesc, Constantin Hurjui. Când cântă el imediat te transferă în cer. L-au făcut preot duminică şi i-au dat şi aprobare, adică să fie preot la Biserica Botezul Domnului, naşterea Sfântului Ioan Botezătorul şi Sf. Gheorghe, cu trei hramuri.

Biserica asta va fi simbolul ortodoxiei şi al sfinţeniei lumii, eu aşa simt. Biserica va fi sfinţită în două săptămâni. După aceea credincioşii pot să intre în biserică, va fi slujbă în fiecare zi”, a mai spus Gigi Becali.

