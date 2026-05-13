Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: “Au făcut sesizare”

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit motivul ireal pentru care nu mai poate finaliza construcţia bisericii de lemn din Techirghiol. Patronul de la FCSB a transmis că un ONG a blocat încheierea lucrărilor.

Concret, Gigi Becali a transmis că ONG-ul s-a opus finalizării construcţiei bisericii de lemn pe motiv că unele specii de fluturi şi pescăruşi sunt afectate.

Gigi Becali a transmis că biserica din Techirghiol era ca şi finalizată, fiind nevoie doar ca acoperişul să mai fie pus. Asociaţiile de protecţie a mediului s-au opus, însă, pe motiv că speciile de fluturi şi pescăruşi din zonă sunt puse în pericol.

“Eu dacă ajungeam vreodată să conduc ţara asta desfiinţam toate ONG-urile alea vagaboante, care au făcut numai rău României. Acum eu nu pot să termin biserica, o biserică de lemn, pentru că a făcut sesizare nu ştiu ce asociaţie internaţională de fluturi.

Biserica e făcută toată, trebuie să-i pun numai acoperişul, atât. Dar nu pot, din cauza unei specii de fluturi şi a unor pescăruşi speciali.