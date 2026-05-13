Gest uriaş! Rică Răducanu primeşte sprijin financiar din partea Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Gest emoționant pentru Rică Răducanu, legenda Rapidului! Fostul mare portar primește un sprijin financiar din partea Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României după ce a dezvăluit că nu mai încasează renta de la club.
Rică Răducanu, unul dintre cele mai iubite nume din istoria Rapidului și a fotbalului românesc, primește un gest concret de recunoaștere după ce a vorbit deschis despre situația dificilă în care se află.
La 80 de ani, fostul mare portar a dezvăluit recent că nu mai primește renta viageră de 1.500 de lei pe care o încasa din partea Rapidului și că în prezent trăiește dintr-o pensie de aproximativ 1.800 de lei.
În acest context, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României l-a desemnat primul beneficiar al proiectului național „Recunoștință marilor campioni ai României”, prin care oferă un sprijin financiar foștilor mari campioni care au contribuit la performanța sportului românesc.
Rică Răducanu, mesaj sincer despre situația sa: „Nu mai vezi așa ceva”
Fostul portar nu și-a ascuns dezamăgirea atunci când a vorbit despre relația cu clubul unde a scris istorie.
„Nici nu știu dacă au oprit-o sau au luat-o ei pe acolo. Nici nu știu care e treaba. Am jucat atâția ani… campion, și cu cupe, am făcut cinste”, a declarat Rică Răducanu.
Legenda Rapidului a transmis că, dincolo de componenta financiară, cel mai mult îl doare lipsa de apropiere din partea celor din fotbal.
Rică Răducanu rămâne unul dintre portarii emblematici ai fotbalului românesc. A apărat poarta Rapidului în 233 de meciuri, devenind unul dintre simbolurile Giuleștiului. Performanțele sale l-au dus și la echipa națională a României, unde a bifat 63 de selecții.
De-a lungul carierei, a mai evoluat pentru Sportul Studențesc și Steaua, înainte de a se retrage din activitate în 1982. Personalitatea sa carismatică și stilul direct l-au transformat într-un personaj iubit inclusiv după retragere.
Gestul venit din partea Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României l-a emoționat profund pe fostul mare portar.
„E mare lucru acum ca cineva să se mai gândească. Vă mulțumesc din tot sufletul. Nu mai vezi așa ceva, pe cuvânt. Am fost mari… Pe mine mă mai ține lumea în iubire”, a spus Rică Răducanu.
Chiar și în acest context, fostul internațional și-a păstrat optimismul și mesajul caracteristic pentru tineri:
Pentru mulți suporteri rapidiști, Rică Răducanu rămâne nu doar un fost mare portar, ci unul dintre simbolurile autentice ale unei epoci de aur din fotbalul românesc.
