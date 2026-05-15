Zenga își pune cenușă în cap după ce l-a criticat pe Chivu! Ce spune după câștigarea eventului: „Voi fi sincer…”

Sebastian Ujica Publicat: 15 mai 2026, 9:03

Walter Zenga a fost la Inter între 1971 și 1994

Cristi Chivu a câștigat eventul la primul sezon pe banca Interului: este primul care reușește să câștige atât titlul cât și Coppa Italia ca jucător și ca manager.

Succesul lui Chivu i-a convins și pe cei care au contestat decizia de a-l aduce vara trecută, când conducerea clubului era criticată că a mizat pe un antrenor cu puțină experiență.

Zenga admite că s-a înșelat

Printre cei care nu credeau în Chivu se regăsea și Walter Zenga. Fostul mare portar al lui Inter și fost antrenor în Liga 1 s-a convins însă acum că a fost cea mai bună alegere și a admis că s-a înșelat. Mai mult, crede că următorul pas pentru Chivu la Inter va fi să aibă succes în UEFA Champions League.

„Sunt sincer, eram printre cei care spuneau <<hmm, nu știu>>, recunosc. Aș fi fost mulțumit și dacă terminam doar în primele patru locuri. Lucrurile se schimbă fără să faci schimbările prea evidente: nu poți aduce 8-9 jucători noi de fiecare dată. Cu siguranță se vor mai face mutări în vară, iar meritul conducerii este să nu se lase purtată de euforie, ci să știe să înțeleagă exact ce cere antrenorul.

Eu îl evidențiez în special pe Federico Dimarco: să oferi 18 pase decisive din postura de fundaș lateral este ceva absolut special. Sper ca Alessandro Bastoni să nu fie influențat de tot ce vine din exterior și să nu plece.

Anul acesta știau că în Europa va fi greu. De sezonul viitor însă lucrurile se schimbă, pentru că toată lumea se așteaptă ca Inter Milan să facă un pas înainte și în Liga Campionilor” a spus Walter Zenga, citat de Tuttomercatoweb.

