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Adevărul despre relaţia dintre Simona Halep şi Dorin Mateiu. Ce s-a întâmplat între ei, în Dubai

Radu Constantin Publicat: 16 iulie 2026, 16:31

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Adevărul despre relaţia dintre Simona Halep şi Dorin Mateiu. Ce s-a întâmplat între ei, în Dubai

Simona Halep şi Dorin Mateiu, în loja regală de la Wimbledon/ Profimedia

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Nu mai este un secret. Simona Halep are o relaţie cu Dorin Mateiu – un cunoscut om de afaceri.

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Cei doi au mers împreună la Wimbledon, unde s-au afişat la finala feminină, dintre Karolina Muchova și Linda Noskova.

Nu a fost pentru prima dată când Simona Halep a fost surprinsă alături de afaceristul care este cu 24 de ani mai în vârstă decât ea. Fostul lider WTA a încercat să ţină totul departe de lumina reflectoarelor, dar toate indiciile au dus la faptul că ar fi într-o relaţie cu Dorin Mateiu.

Simona Halep şi Dorin Mateiu s-au cunoscut în Dubai

Dorin Mateiu are mai multe proprietăţi în Dubai, iar Simona Halep s-a antrenat o bună perioadă acolo. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni.

Cine este Dorin Mateiu

Dorin Mateiu este supranumit “Regele Mezelurilor”, având o avere colosală. Concret, conform evz.ro, presupusul iubit al Simonei Halep are în conturi suma fabuloasă de 70 de milioane de euro, fiind pe locul 110 în top 300 milionari români.

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Dorin Mateiu este un afacerist cunoscut în România, având numeroase investiţii în industria alimentară. El deţine o companie de mezeluri, dar are afaceri notabile şi în imobiliare.

În companie de mezeluri pe care o deţine în Ardeal, Dorin Mateiu are peste 1300 de angajaţi. Firma a fost deschisă de acesta încă din 2002, având o gamă diversificată de preparate de carne, distribuite la nivel naţional.

“Simo” a fost căsătorită cu Toni Iuruc, cununându-se civil în 2021. În toamna lui 2022, cei doi aveau programată nunta, dar au divorţat în septembrie.

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