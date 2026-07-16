Adevărul despre relaţia dintre Simona Halep şi Dorin Mateiu. Ce s-a întâmplat între ei, în Dubai

Nu mai este un secret. Simona Halep are o relaţie cu Dorin Mateiu – un cunoscut om de afaceri.

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Cei doi au mers împreună la Wimbledon, unde s-au afişat la finala feminină, dintre Karolina Muchova și Linda Noskova.

Nu a fost pentru prima dată când Simona Halep a fost surprinsă alături de afaceristul care este cu 24 de ani mai în vârstă decât ea. Fostul lider WTA a încercat să ţină totul departe de lumina reflectoarelor, dar toate indiciile au dus la faptul că ar fi într-o relaţie cu Dorin Mateiu.

Simona Halep şi Dorin Mateiu s-au cunoscut în Dubai

Dorin Mateiu are mai multe proprietăţi în Dubai, iar Simona Halep s-a antrenat o bună perioadă acolo. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni.

Cine este Dorin Mateiu

Dorin Mateiu este supranumit “Regele Mezelurilor”, având o avere colosală. Concret, conform evz.ro, presupusul iubit al Simonei Halep are în conturi suma fabuloasă de 70 de milioane de euro, fiind pe locul 110 în top 300 milionari români.