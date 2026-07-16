Adevărul despre relaţia dintre Simona Halep şi Dorin Mateiu. Ce s-a întâmplat între ei, în Dubai

Nu mai este un secret. Simona Halep are o relaţie cu Dorin Mateiu – un cunoscut om de afaceri.
Cei doi au mers împreună la Wimbledon, unde s-au afişat la finala feminină, dintre Karolina Muchova și Linda Noskova.
Nu a fost pentru prima dată când Simona Halep a fost surprinsă alături de afaceristul care este cu 24 de ani mai în vârstă decât ea. Fostul lider WTA a încercat să ţină totul departe de lumina reflectoarelor, dar toate indiciile au dus la faptul că ar fi într-o relaţie cu Dorin Mateiu.
Simona Halep şi Dorin Mateiu s-au cunoscut în Dubai
Dorin Mateiu are mai multe proprietăţi în Dubai, iar Simona Halep s-a antrenat o bună perioadă acolo. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni.
Cine este Dorin Mateiu
Dorin Mateiu este supranumit “Regele Mezelurilor”, având o avere colosală. Concret, conform evz.ro, presupusul iubit al Simonei Halep are în conturi suma fabuloasă de 70 de milioane de euro, fiind pe locul 110 în top 300 milionari români.
Dorin Mateiu este un afacerist cunoscut în România, având numeroase investiţii în industria alimentară. El deţine o companie de mezeluri, dar are afaceri notabile şi în imobiliare.
În companie de mezeluri pe care o deţine în Ardeal, Dorin Mateiu are peste 1300 de angajaţi. Firma a fost deschisă de acesta încă din 2002, având o gamă diversificată de preparate de carne, distribuite la nivel naţional.
“Simo” a fost căsătorită cu Toni Iuruc, cununându-se civil în 2021. În toamna lui 2022, cei doi aveau programată nunta, dar au divorţat în septembrie.
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