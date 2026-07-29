Cristiano Ronaldo, coleg cu omul care l-a „trădat”? Al-Nassr pregătește transferul controversat

Al-Nassr, echipă la care evoluează Cristiano Ronaldo, nu a fost foarte activă pe piața transferurilor în această vară, însă formația saudită ar putea să dea o primă lovitură în perioada următoare.
Campioana în sezonul trecut din Liga Stelelor, echipa din Ryadh vrea să repete performanța și pentru a îndeplini acest lucru e dornică să-i aducă întăriri lui Ange Postecoglou, tehnicianul care l-a înlocuit pe Jorge Jesus, devenit între timp selecționerul Portugaliei.
Marcus Rashford, dorit de Al-Nassr, echipă la care strălucește Cristiano Ronaldo
Ultimul jucător care a ajuns pe lista celor de la Al-Nassr este Marcus Rashford, atacantul care a fost împrumutat în sezonul trecut de Manchester United la Barcelona, dar care acum a revenit la gruparea de pe Old Trafford, notează presa locală.
Jucătorul englez are un viitor incert, asta pentru că formația catalană nu a activat clauza de cumpărare și termenul limită a expirat, iar nici conducătorii lui Manchester United nu sunt convinși de o revenire a acestuia în lotul primei echipe în perspectiva sezonului viitor.
Trupa blaugrana putea să-l cumpere pe Marcus Rashford pentru aproximativ 35 de milioane de euro și așteptările sunt ca acest preț să fie unul stabilit inclusiv și pentru alte echipe care vor să-l ia de la Manchester United în perioada următoare.
Marcus Rashford a surprins după ce a ajuns la Barcelona
Crescut la Manchester United, echipă unde Cristiano Ronaldo a scris istorie, Marcus Rashford nu a ezitat și a spus că pentru el jucătorul portughez este cel mai bun, fiind întrebat în contextul rivalității cu Messi.
Totuși, după ce a ajuns pe Camp Nou, fotbalistul englez și-a schimbat părerea la 180 de grade și a spus că pentru el Leo Messi este cel mai bun.
Echipele din Arabia Saudită continuă să investească sume importante
Marea rivală a lui Al-Nassr, Al Hilal, tocmai a plătit peste 60 de milioane de euro pentru Crysencio Summerville, de la West Ham, și zvonurile spun că bugetul de transferuri este de peste 300 de milioane de euro. Aceștia au însă o problemă în ceea ce-l privește Karim Benzema, atacant care nu mai este dorit de Simone Inzaghi și care ar putea să revină în Franța.
O altă formație care a fost activă și a reușit să se întărească este Al Ahli, cea care l-a luat pe internaționalul portughez Francisco Trincao, pentru 35 de milioane de euro plus pe Eduard Spertsyan, unul dintre cei mai buni jucători din Rusia.
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