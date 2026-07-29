Cristiano Ronaldo, coleg cu omul care l-a „trădat”? Al-Nassr pregătește transferul controversat

Cristiano Ronaldo ar putea să fie din nou coleg cu Rashford. Foto: Getty Images

Al-Nassr, echipă la care evoluează Cristiano Ronaldo, nu a fost foarte activă pe piața transferurilor în această vară, însă formația saudită ar putea să dea o primă lovitură în perioada următoare.

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Campioana în sezonul trecut din Liga Stelelor, echipa din Ryadh vrea să repete performanța și pentru a îndeplini acest lucru e dornică să-i aducă întăriri lui Ange Postecoglou, tehnicianul care l-a înlocuit pe Jorge Jesus, devenit între timp selecționerul Portugaliei.

Marcus Rashford, dorit de Al-Nassr, echipă la care strălucește Cristiano Ronaldo

Ultimul jucător care a ajuns pe lista celor de la Al-Nassr este Marcus Rashford, atacantul care a fost împrumutat în sezonul trecut de Manchester United la Barcelona, dar care acum a revenit la gruparea de pe Old Trafford, notează presa locală.

Jucătorul englez are un viitor incert, asta pentru că formația catalană nu a activat clauza de cumpărare și termenul limită a expirat, iar nici conducătorii lui Manchester United nu sunt convinși de o revenire a acestuia în lotul primei echipe în perspectiva sezonului viitor.

Trupa blaugrana putea să-l cumpere pe Marcus Rashford pentru aproximativ 35 de milioane de euro și așteptările sunt ca acest preț să fie unul stabilit inclusiv și pentru alte echipe care vor să-l ia de la Manchester United în perioada următoare.