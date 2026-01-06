Cum a reacţionat o americană atunci când s-a trezit la uşă cu preotul, de Bobotează: "Nu vreau să fiu nepoliticoasă" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Cum a reacţionat o americană atunci când s-a trezit la uşă cu preotul, de Bobotează: “Nu vreau să fiu nepoliticoasă”

Radu Constantin Publicat: 6 ianuarie 2026, 11:09

O americană a povestit care a fost experienţa ei cu o tradiţie românească. Este vorba de tradiția de Bobotează, atunci când un preot vine în casele românilor şi sfințeşte locuințele cu agheasmă mare și cu busuioc, simbol al purificării, protecției și binecuvântării.

Tatum Nzekwesi este soția pivotului de la echipa de baschet masculin a celor de la CSM Oradea, Emmanuel Nzekwesi (28 de ani). Ea a povestit pe contul ei de Tik Tok o întâmplare care a avut loc în acest weekend, în preajma Bobotezei. Ce s-a întâmplat?

“Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar sunt şocată de ceva ce mi s-a întâmplat”, povesteşte tânăra, pe TikTok. “Sunt americancă şi locuiesc în România. La un moment dat aud un clopot şi mă întreb: vine de afară, este soacra mea la telefon?! Aşa că ies în direcţia de unde venea sunetul şi văd un preot cu … un buchet de plante, stropind, probabil, cu apă sfinţită apartamentul. Ne vede şi pe noi, face asta din nou, apoi pleacă în treaba lui. Ce-a fost asta?! Nu ştiu dacă este o tradiţie, dacă catolicii sărbătoresc ceva, poate a fost un preot catolic, nu sunt sigură, dar nu mă deranjează”.

“Eu sunt creştină, dar simt că ar fi trebuit să vorbim despre ce s-a întâmplat. Nu am nicio idee, am fost luată pe nepregătite. Făceam curat în bucătărie, aud un clopot şi văd un preot stropindu-mi uşa cu apă sfinţită (…). Dacă mă puteţi ajuta să înţeleg ce s-a întâmplat v-aş fi extrem de recunoscătoare”, a mai spus ea.

@tatumnzekwesi i have never been so caught off guard before😂 like even when the priest and I saw eachother he just kept throwing water? and didn’t explain anything #americaninromania #americanabroad #expatlife ♬ original sound – tatum ✨| BASKETBALL WIFE

Emmanuel Nzekwesi este din luna august a anului 2025 jucătorul celor de la CSM Oradea. Originar din Olanda, acesta a semnat un contract până la finalul acestei stagiuni cu gruparea din Bihor.

